Die Deckensanierung an der Fahrbahn der L387 zwischen Otterberg und Höringen im Bereich der Zufahrt zum Birotshof bis zum Messerschwanderhof ist abgeschlossen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Vollsperrung wird daher am Dienstag, 15. Dezember, aufgehoben. Im Februar stehen die nächsten Arbeiten an, für die Vollsperrungen nötig werden. Zunächst folgt eine Rodungsmaßnahme im Bereich der „Hundskurve“, welche sich zwischen der Zufahrt des Drehentalerhofes und der Zufahrt des Birotshofes befindet. Anschließend beginnt – je nach Witterung – im Frühjahr die Erneuerung der Fahrbahn der L387 zwischen dem Campingplatz Gänsedell und der Zufahrt zum Birotshof.