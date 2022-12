Die seit Mitte September gesperrte L382 wird nicht erst am kommenden Freitag, sondern bereits am Dienstag, 6. Dezember, wieder für den Verkehr geöffnet. Das hat Stephan Bartenbach vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Montagmorgen mitgeteilt. „Wir sind schneller fertig, als ursprünglich gedacht“, sagte er, nachdem der LBM zunächst angekündigt hatte, dass die Sperrung des Streckenabschnitts zwischen der Ortsausfahrt Schneckenhausen und der Einfahrt zur Otterberger Grillhütte am Freitag aufgehoben werde. „Die Sperrschilder werden im Laufe der Woche abgebaut“, weist Bartenbach darauf hin, dass sich die Verkehrsteilnehmer von diesen nicht irritieren lassen sollten. Der rund zwei Kilometer lange Streckenabschnitt samt parallel verlaufendem Radweg war komplett saniert worden – unter elfwöchiger Vollsperrung, was für viele Autofahrer aus der Region teils weite Umwege zur Folge hatte.