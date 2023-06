Die Straßenbauarbeiten an der L369 zwischen Schwedelbach und Eßweiler sind abgeschlossen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Der letzte Teilabschnitt zwischen Schwedelbach und Kollweiler ist am Donnerstag fertiggestellt worden. Der Verkehr kann wieder ungehindert fließen. Die Baumaßnahme hatte in Eßweiler begonnen und wurde in drei Teilabschnitten mit einer Gesamtlänge von 5,5 Kilometern jeweils außerhalb der Ortsdurchfahrten bis nach Schwedelbach durchgeführt. Es wurde eine neue Asphaltbinder- und deckschicht aufgebracht. An einmündenden Wegen wurden Angleichungsarbeiten ausgeführt und die Bankette wurden erneuert und stabilisiert. Die Firma EUROVIA Teerbau GmbH aus Neunkirchen hat die Arbeiten durchgeführt. Die Kosten in Höhe von 950.000 Euro trägt laut LBM das Land.