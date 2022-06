Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 21-Jährige war mit ihrem BMW auf der L367 von Reichenbach-Steegen kommend in Richtung Schwedelbach unterwegs, berichtet die Polizei. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, baute einen Unfall und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Am Wagen entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die L367 kurzzeitig voll gesperrt.