Schlagloch reiht sich an Schlagloch: Die abschüssige Landesstraße 358 ist ab dem Miesauer Friedhof ein einziger holpriger Flickenteppich. Nun soll die freie Strecke zwischen dem Ortsausgang Miesau und dem Ortsteil Elschbach auf einer Länge von rund 600 Metern saniert werden. Dafür muss die L358 einschließlich des straßenbegleitenden Rad- und Gehweges ab Mittwoch, 5. Juni, voll gesperrt werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Behörde rechnet mit einer Bauzeit von etwa zwei Monaten. Der Verkehr wird während dieser Zeit von Elschbach über die L357 bis zur Einmündung in die L356 am Wasserturm und dann über die L356/Ortsdurchfahrt Miesau umgeleitet (und umgekehrt). Die Zufahrten von einmündenden Wirtschaftswegen in die L358 sind im Sanierungsabschnitt ebenfalls gesperrt. Laut LBM belaufen sich die Gesamtkosten der Sanierung, die das Land trägt, auf rund 200.000 Euro. Nach Abschluss der Arbeiten soll die L358 zur Kreisstraße herabgestuft werden. Dann ist statt des Landes künftig der Kreis für alle Unterhaltungsmaßnahmen verantwortlich. oef