Ab Montag, 12. August, wird die Landesstraße 356 zwischen Weilerbach und Mackenbach für circa zwei Wochen gesperrt. Grund dafür ist eine Baustelle.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, wird auf dem Abschnitt am Gewerbegebiet „Auf dem Immel“, beginnend hinter dem neu errichteten Kreisverkehrsplatz bis zur Einmündung an der L367, die Fahrbahn auf einer Länge von 260 Metern saniert. Dafür ist eine Vollsperrung nötig. Die Kosten für das Land betragen etwa 120.000 Euro.

Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Ortsdurchfahrt Weilerbach und die L367 in Richtung Mackenbach sowie in umgekehrter Richtung. Eine Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer wird für diesen Zeitraum ebenfalls ausgeschildert sein. Zusätzlich wird eine temporäre Ampelanlage den Verkehr auf der L367 entlang der Strecke von Kaiserslautern nach Mackenbach regeln. Diese ist allerdings nur an den Tagen aktiv, an denen Arbeiten direkt an der Einmündung der L367 stattfinden.