Sowohl in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ wie auch in der Kita „Heidschnucke“ im Ortsteil Baalborn sollen Lüftungsanlagen eingebaut werden. Dies teilte Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) auf Anfrage mit. Die Arbeiten müssten noch in diesem Jahr erledigt werden, um die 80-prozentige Förderung zu erhalten. Förderfähig seien dabei Einbaukosten bis 500.000 Euro. Der Vergabe der entsprechenden Planungsleistungen habe der Ortsgemeinderat am Dienstagabend geschlossen zugestimmt.