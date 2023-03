Die Stadt hat ein Jahr länger Zeit, um Lüftungsanlagen in ihre Kindertagesstätte einbauen zu lassen. Das teilte Stadtbürgermeisterin Martina Stein im Rat mit. Hintergrund: Vor über einem Jahr hatte der Rat sich für die Anlagen entschieden. Es gab ein Förderprogramm, das der Bund in Pandemiezeiten aufgelegt hatte und mit dem das Vorhaben realisiert werden konnte. Die Stadt beauftragte also ein Ingenieurbüro mit der Planung. Die Krux: Der Förderzeitraum sollte jetzt im Juni schon auslaufen und bis dahin war das Ganze nicht umzusetzen, auch wegen langer Lieferzeiten für die Geräte. Die sind offenbar nach wie vor lang: Zehn Monate sind es derzeit für die Geräte, die in Otterberg in Frage kommen, schilderte Stein. Aber zumindest läuft nun der Bewilligungszeitraum bis Juni 2024. Wenn der Planer nun Gas gebe, sei das Projekt durchaus realisierbar, gab die Stadtbürgermeisterin die Einschätzung der Bauverwaltung wieder. Andere Geräte zu bestellen, sei nicht zielführend. Deshalb solle nun mit den vorgesehen Anlagen weitergeplant und geschaut werden, dass alles umgesetzt werden kann. Falls nicht, „gehen wir noch mal damit in den Rat und stoppen das Ganze“, meinte Stein.