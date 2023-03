Die Kita „Waldwichtel“ in Mölschbach platzt in ihren Räumen in der Ortsverwaltung aus allen Nähten. Für den Ortsbeirat Mölschbach Anlass, der Kita als weiteren Raum den Sitzungssaal zur Verfügung zu stellen.

Derzeit besuchen 51 Kinder die städtische Einrichtung. Ab Sommer werden es 57 Kinder sein. Bereits vor wenigen Jahren musste die Kita wegen Platzmangel Räume in der früheren Arztpraxis im Erdgeschoss der Ortsverwaltung in Anspruch nehmen.

Was den Kindern jetzt zusätzlich Platz wegnehme, sei der geplante Einbau von Lüftungsanlagen, informierte Ortsvorsteher Jörg Walter das Gremium in der Sitzung am Montagabend. Angedacht seien vier Lüftungsgeräte, die das Ausmaß eines Schrankes hätten, „folglich Platz wegnehmen und bei Betrieb Lärm verursachen“.

Spitze Kanten der Lüftungsanlagen in Kita nicht erlaubt

Die Kästen seien aus Metall und hätten spitze Kanten. Möbelstücke mit eckigen Kanten seien für Kitas grundsätzlich nicht zugelassen, gab Walter zu bedenken. Weder die Einrichtung noch der Elternausschuss befürworteten den Einbau der Anlage. Dennoch beabsichtige die Stadt, die Lüftungsanlagen einzubauen.

Die wachsende Belegungszahl der Kita sowie der geplante Einbau der Lüftungsanlage waren dem Ortsbeirat Anlass, auf die künftige Nutzung des Sitzungssaals zugunsten der Unterbringung der Kinder zu verzichten. Als Büro des Ortsvorstehers soll ein kleiner noch zur Verfügung stehender Raum der früheren Arztpraxis in der Ortsverwaltung genutzt werden. Sitzungen des Ortsbeirates werden künftig im Gemeindesaal der protestantischen Kirchengemeinde stattfinden. jsw