Dass dem Kaiserslauterer Zoo über kurz oder lang das Geld ausgehen wird, ist ein durchaus realistisches Szenario. Es gilt, jetzt Lösungen zu finden.

Die Finanzsituation in Kaiserslautern ist schlecht und sie wird so schnell nicht besser werden. Egal, wohin man schaut, es fehlt an Geld: in den Schulen, in den Schwimmbädern, in der Bibliothek. Und auch im Zoo. Die Finanzmittel, mit denen die Institution haushaltet, reichen auf lange Sicht nicht aus, um den Zoo sicher zu betreiben, fürchtet der Direktor Matthias Schmitt. Denn während die städtischen Zuweisungen gleich bleiben, steigen die Kosten in unterschiedlichen Bereichen kontinuierlich an. Beeinflussen kann der Zoo das nicht. Gerade darum ist es wichtig, dass Schmitt auf das Dilemma hinweist – bevor die Situation so schlimm ist, dass sich kein Ausweg mehr finden lässt. Denn nur darauf warten, dass die Kosten von alleine sinken, wird nicht ausreichen.