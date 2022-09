Ehe der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über die mögliche Lösung der Haushaltsproblematik befinden soll, wird das Thema noch einmal in einer Runde mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen. Wie Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) am Montag im Haupt- und Finanzausschuss auf Anfrage von Manfred Schulz (CDU) erklärte, wird die Vizepräsidentin der Aufsichtsbehörde (ADD), Begoña Hermann, nicht in dieser Runde dabei sein. Die mögliche Lösung sieht vor, dass die Stadt den Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der ADD zurücknimmt und der Verfügung beitritt. Sie erklärt sich damit bereit, jährlich fünf Prozent der aufgenommen Kredite durch dauerhafte Mehreinnahmen zu tilgen. Damit hätte die Stadt einen genehmigten Haushalt. Für die Tilgung darf sie die nun angekündigten Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich nutzen. Die Ratsmitglieder müssten „ein stückweit Vertrauen haben“, so Weichel, dass die Lösung umgesetzt werde, wie besprochen. Eine schriftliche Zusicherung vorab werde es von der ADD nicht geben. Das sei „nicht vertrauensfördernd“, sagte Simon Sander (Grüne). Weichel betonte auf Nachfrage von Schulz, dass durch diese Lösung keine Forderung der ADD nach Steuererhöhungen für das Haushaltsjahr 2023 zu erwarten sei. Diese Forderung war der Grund dafür, dass der Stadtrat im Juli Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung eingelegt hatte. Ob allerdings eine Anhebung beispielsweise der Grundsteuerhebesätze erforderlich werde, wenn die Stadt an der Altschulden-Lösung teilnehmen möchte, die das Land in Aussicht gestellt hat, könne er nicht sagen, so Weichel. Auf Anfrage von Holger Munderloh (Grüne), sagte der Oberbürgermeister zudem, dass die nächste Rate für den Zoo erst fließen könne, wenn der Haushalt in trockenen Tüchern sei, der Stadtrat also den Widerspruch zurückziehe.