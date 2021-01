Zur Vorsicht mahnte Robert Wagner am Lesertelefon Autofahrer, die im Stadtteil Einsiedlerhof in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs sind. Dort, so schilderte er es am Telefon, sorgten große Löcher in der Straße für Gefahr, der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt, sie baut auf eine längerfristige Lösung, die wohl erst 2022 umgesetzt werden kann.

Von Andreas Sebald

„Wenn da jemand drüberfährt, kann er sich viel am Auto kaputt machen.“ Robert Wagner kennt die Gefahrenstelle, fährt dort regelmäßig sehr langsam. Aber: Nicht jeder, der dort fahre, wisse um die Löcher in der Straßendecke.

„Den angesprochenen Straßenabschnitt hat die zuständige Stadtbildpflege bereits mehrfach ausgebessert“, bestätigt die Stadtverwaltung. Ein „großes Problem“ sei dabei allerdings der viele Verkehr in dem Bereich. Selbst kleine Reparaturen sorgten regelmäßig für „große Verkehrsbehinderungen“. Zudem sorge der „hohe Anteil an Schwerverkehr“ regelmäßig dafür, dass „die Reparaturstellen nach kurzer Zeit wieder beschädigt“ sind. Die Stadtbildpflege nutze deshalb für Reparaturen Vollsperrungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Die nächste stehe für Anfang März auf dem Programm, dann werde wieder ausgebessert.

Aber es zeichne sich eine längerfristige Lösung ab: Der LBM plane „genau im betroffenen Bereich“ einen Kreisverkehr. Der Auftrag für das Bauwerk soll 2021 vergeben werden, der Bau könne dann womöglich 2022 erfolgen, vermutet die Stadtverwaltung. „Bis dahin müssen die Stellen weiterhin ausgebessert werden.“