Hans-Joachim Berberich ist laufend unterwegs, oft welt-, zuletzt europaweit. In Prag hat er einen Meilenstein gesetzt. Und er hat schon eine Idee für seinen 60. Geburtstag.

Hans-Joachim Berberich ist ein Sammler. Doch von Briefmarken oder Bierdeckeln ist das, was er sammelt, weit entfernt: Er war weltweit unterwegs und hat Marathons gesammelt, um die „Six Star Journey“, eine Reise, bei der es die 42,195 Kilometer in Berlin, New York, Chicago, London, Boston und Tokio zu bewältigen gilt, erfolgreich abgeschlossen. Seit zweieinhalb Jahren hat er europaweit gesammelt, diesmal Halbmarathons für die Serie „superHalfs“, zu der 21,1 Kilometer in Valencia, Lissabon, Cardiff, Berlin und Kopenhagen gehören. Und die letzte Station: Prag, wo er die große Gesamtmedaille für den Seriensieg in Empfang nehmen durfte. Er freute sich riesig und war auch froh, dass er die Serie jetzt abgeschlossen hat. „Inzwischen ist das alles sehr überlaufen. Man kommt kaum noch an Startplätze ran“, erzählt er und fügt an: „Halbmarathon ist halt einfacher als Marathon.“ Er buchte seine Plätze am Ende in erster Linie übers auf derlei Fahrten spezialisierte Reisebüro Interair, um bei der Planung nicht davon abhängig sein zu müssen, ob er einen Startplatz bekommt.

Die Familie unterstützt Hans-Joachim Berberich bei seinen Läufen und verbindet die Ausflüge mit gemeinsamen Urlauben. Foto: Berberich/oho

Laufen und Familienurlaub

Er genoss die Reisen vor allem auch deswegen, weil sie, wie schon seine weltweiten Marathontouren, immer mit Familienurlauben verbunden waren. Seine Frau Petra reiste mit, oft auch seine Söhne Lasse und Jan, Lasse, eigentlich Fußballer, hat das Lauffieber inzwischen selbst gepackt. Im vergangenen Jahr ging er beim Halbmarathon in Mainz auf die Strecke und hat jetzt einen der heiß begehrten Startplätze für den Berlin-Marathon ergattert. „Ich wollte eigentlich nicht mitlaufen, weil ich vier Wochen vorher beim Marathon in Sydney bin. Aber wenn er läuft, muss ich natürlich dabeisein“, sagt der Vater, der seinen Joker zog - „Ich habe einen Dauer-Startplatz“ - und sich anmeldete, um den 24-jährigen Junior zu begleiten.

Berberich, der Sammler, hat nicht nur unzählige Starts in Berlin auf seiner Liste, sondern unzählige Medaillen und noch viel mehr Eindrücke von seinen Lauferlebnissen weltweit. „In Prag lief zum Beispiel beim Start die Moldau. Das war Gänsehaut pur“, erinnert er sich an den emotionalen Moment mit Smetanas klassischer Sinfonie. In Lissabon war es der Lauf über die dortige „Golden Gate Bridge“ mit der nachgebildeten Jesusstatue. In Berlin war sein Highlight, dass er mit einem Kumpel aus Dortmund unterwegs war. Wenn die Serie jetzt beendet ist, seine Medaillen in die Sammlung in seiner Wohnung einsortiert sind, hat er natürlich längst sein nächstes Ziel gefunden. Die Marathonserie wurde erweitert, ihm fehlt jetzt noch Sydney, dann hat er den siebten Stern und das nächste Ziel: Es ist geplant, dass die Serie auf neun Stationen ausgebaut wird. Neu dazukommen wird Südafrika und im nächsten Jahr Shanghai. Den Lauf hat sich Berberich als großes Ziel gesetzt. „Nächstes Jahr werde ich 60, da würde ich den vorziehen und vielleicht das Jahr drauf Südafrika machen“, überlegt er.

Freut sich, dass er die Halbmarathonserie erfolgreich abschließen konnte: Hans-Joachim Berberich in Prag. Foto: Berberich/oho

Doch bis dahin hat er noch einiges in der Region vor. Zuletzt war er beim „Stairway to devil“ am Start. Bei dem Treppenlauf in Kaiserslautern kam Hans-Joachim Berberich allerdings an seine Grenzen, wie er zugibt. Er kannte die Strecke über die Stufen den Betzenberg hinauf und wieder nach unten von seinen Besuchen im Fritz-Walter-Stadion. „Es war mir aber gar nicht so klar, was das für eine harte Nummer wird.“ Der 59-Jährige hatte noch den Bienwald-Halbmarathon in Kandel in den Knochen. Trotzdem drehte er 21 Runden, sammelte damit eine Halbmarathonstrecke und wurde Gesamt-15.

50 Kilometer pro Woche

Dabei geht es ihm gar nicht so um Platzierungen, er läuft einfach. Hans-Joachim Berberich trainiert den Winter über durch, bringt 40 bis 50 Kilometer pro Woche unter seine Laufschuhe, geht drei- bis viermal die Woche raus, dann startet er beim Weinstraßen-Halbmarathon, konzentriert sich im Frühjahr auf „die Halben“, bevor im Herbst wieder die Marathons an der Reihe sind, für die er sich zehn Wochen lang vorbereitet. Für den Halbmarathon trainiert er nicht extra. „Es gibt da so einen dummen Spruch unter Marathonis, ein halber geht immer.“ Ganz so sieht er es nicht, aber für den Weinstraßen-Marathon hat er sich tatsächlich nicht groß vorbereitet. „Ich habe mir neue Laufschuhe gekauft“, erzählt er stattdessen und grinst. Die Winterlaufserie in Rheinzabern steht noch auf seiner Liste für dieses Jahr. Ansonsten startet er beim Wasgaucup, beim Berglaufcup und beim Laufladencup. „Da wäre es natürlich schön, mal wieder Dritter zu werden. Letztes Mal war ich Vierter beim Laufladencup“, sagt er, schiebt hinterher, dass es ihm aber eher um die Eindrücke und das Lauferlebnis als um Spitzenzeiten geht.

Trotzdem ist er aktuell der erfolgreichste Läufer seines Vereins und jetzt auch einer der Funktionäre. Was eher spontan passiert ist. „Alexander Barnsteiner und ich saßen bei der Siegerehrung des Laufladencups, dann habe ich gehört, dass ein Kollege aus dem Vorstand nicht mehr so viel machen will. Da habe ich Lucas Bambach, den Vorsitzenden, angerufen und gesagt, wenn ich eh dabei bin, kann ich auch mitmachen. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und es macht Spaß dort.“

Eine Auswahl seiner wichtigsten Medaillen und Erinnerungsstücke hat Berberich in einer Ecke seiner Wohnung aufgebaut. Foto: Berberich/oho

LLG-Läufer mit Freibrief

Ein wenig ist er jetzt in der Zwickmühle, weil bei der LLG das Gesetz gilt, dass bei den eigenen Wettbewerben nur starten darf, wer auch hilft, aber beides schwer zu vereinbaren ist. Berberich kriegt beides hin. „Ich habe da einen Freibrief“, erklärt er grinsend. „Ich helfe beim Auf- und Abbauen und darf dann laufen.“

So sammelt er auch bei den Heimrennen Eindrücke und Kilometer, schaut aber nebenbei immer noch, was es sonst so gäbe. Er hat jetzt was Kurioses in Bayern gefunden. „In einem Kaufhaus gibt es einen Parkhauslauf über zwei Ebenen. Man läuft das Rondell rauf und runter, 21 Kilometer lang. Im November ist die Anmeldefrist. Das habe ich mir im Kalender vermerkt und gehe dann auf die Homepage. Wenn es Plätze gibt und ich kriege ein Zimmer, werde ich das mal testen. Das reizt mich.“

Info

Dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr gibt es einen offenen Lauftreff bei der LLG Landstuhl. Treffpunkt ist am Vereinsheim. Weitere Infos und Kontaktdaten gibt es auf der Homepage der LLG, http://www.llg-landstuhl.de.



Zur Person: Hans-Joachim Berberich

Der 59-jährige Läufer wohnt in Bruchmühlbach-Miesau und startet für die LLG Landstuhl, wo er vor kurzem auch den Posten des Sportwarts übernommen hat. Er hat ein Dauerticket für den Berlin-Marathon, hat die „Six Star Journey“, eine Marathonserie, zu der die Läufe in Berlin, New York, Chicago, London, Boston und Tokio gehören, erfolgreich beendet und sich dann der europaweiten Serie „superHalfs“ gewidmet. Nach Valencia (Oktober ’23), Lissabon (März ’24), Cardiff (Oktober (’24), Berlin (April ’25), Kopenhagen (September ’25) sammelte er jetzt die letzte noch fehlende Medaille in Prag. In seiner Heimat startet er bei so vielen Läufen wie möglich und sammelt Wettbewerbe der Laufserien in der Region. Berberich, der beim Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz für den Bereich Infrastruktur und Services zuständig ist, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Seine Familie begleitet ihn so oft es geht zu den Wettkämpfen.