Die Lärmbelastung durch die A62 bei Niedermohr wird überprüft. Das habe die zuständige Autobahn GmbH des Bundes der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach mitgeteilt. „Voraussichtlich im zweiten Quartal wird eine Lärmmessung und -berechnung stattfinden und der bisherige Stand aus dem Jahr 2014 wird überprüft“, so der Erste Beigeordnete der VG, Marcus Klein. Auf dieser Grundlage werde dann auch ermittelt, ob „eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder andere Maßnahmen ergriffen werden können, um die Belastung der Anwohner zu reduzieren“. „Wir sind konkret mit dem Antrag einer Geschwindigkeitsbegrenzung an die Verkehrsbehörde herangetreten. Davon versprechen wir uns den größten Erfolg“, erläutert Niedermohrs Ortsbürgermeister Uli Zimmer. Grundlage für den erneuten Antrag war eine Kleine Anfrage im Landtag, die allerdings lediglich auf die alten Zahlen verwies, teilt die Verbandsgemeinde weiter mit. „Da zum 1. März neue Richtlinien in Kraft treten und Messergebnisse durch coronabedingt weniger Verkehr sogar verfälscht werden könnten, sind wir mit der Untersuchung im zweiten Quartal sehr einverstanden“, sagt Zimmer mit Blick auf die aktuelle Lage. Den Wunsch der Anwohner auf Entlastung unterstütze die Ortsgemeinde mit Nachdruck. Marcus Klein erhofft sich von der Neuberechnung nicht nur aktuelle Zahlen und eine bessere Entscheidungsgrundlage, sondern auch Entlastung für andere Gemeinden. „Je nach Ergebnis der Untersuchung kommen vielleicht auch im Bereich der Ortslage Katzenbach Lärmschutzmaßnahmen in Frage, die bislang seitens des Landes immer abgelehnt wurden.“