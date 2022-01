Wieso wird im Impfzentrum anmeldefreies Impfen angeboten, während jemand, der sich früher registriert hat, erst für Mitte Januar einen Termin zugewiesen bekommen hat? Die Stadtverwaltung klärt auf.

Christian Hoffmann hatte „am 12. Dezember einen Termin für den 18. Januar mitgeteilt bekommen“, berichtet er der RHEINPFALZ. Als das Impfzentrum kurzfristig für den Nachmittag des 30. Dezember zum anmeldefreien Impfen einlud, wunderte er sich. Er habe keine Präferenz für Vor- oder Nachmittag angeben, ergänzt er.

„Die Terminvergabe ist Sache des Landes“, betont Matthias Thomas, Sprecher der Stadt, aber erklärt den Ablauf. Das Impfzentrum lege im Buchungssystem des Landes Terminslots an, die dann vom Land anhand der online oder über die Hotline eingegangenen Registrierungen gefüllt werden, erläutert er. „So wurden Anfang Dezember die Terminslots bis Ende Januar ins System eingespeist und für diese Slots dann vom Land Termine vergeben.“

Werden nun nachträglich die Öffnungszeiten erweitert, wie Ende Dezember, so lege das Impfzentrum neue Terminslots an, die wiederum vom Land gefüllt werden. „Dabei erfolgt jedoch unseres Wissens nach keine Umlegung von bereits vergebenen Terminen“, macht Thomas deutlich. Die neuen Slots werden also mit Personen belegt, die bislang noch keinen Termin haben. „Dies führt in der Tat dazu, dass jemand, der sich später registriert, einen früheren Termin bekommen kann.“ Das Impfzentrum selbst verfüge nicht über Kapazitäten für Umbuchungen.