Die Verbandsgemeinde hat nun doch noch länger Zeit, um die Lüftungsanlagen in Grundschulen einbauen zu können. „Wir haben Widerspruch eingelegt, und wir waren erfolgreich“, berichtete Bürgermeister Harald Westrich dem Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg. Hintergrund ist, dass es zwar ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes gibt, bei dem die Zuschussquote bei 80 Prozent bis zu einer Höchstsumme von 500.000 Euro liegt. Doch läuft dieses bereits im kommenden Sommer aus. Das Vorhaben war damit nicht mehr zu schaffen. Denn schon alleine die Lieferzeiten der Lüftungsanlagen liegen bei mehreren Monaten und könnten sich womöglich noch verlängern. Eine generelle Fristverlängerung war nicht in Sicht, obwohl viele Gemeinden protestiert hatten. Mit Blick darauf hatte der Verbandsgemeinderat im Dezember beschlossen, zumindest die Planungen noch abzuschließen. Klar war: Ohne Förderung können keine Lüftungsanlagen installiert werden, weil dies zu teuer wäre. Er habe in seinem Widerspruch nun darauf gesetzt, dass es laut Gesetz nichtig sei, wenn eine Behörde etwas verlange, das unmöglich sei, führte der Bürgermeister aus. Die Argumentation hat gegriffen. Ergebnis: Die Verbandsgemeinde hat nun bis Sommer 2024 Zeit, alles umzusetzen.