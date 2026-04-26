41 Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg stellten am Samstagmittag ihre rhetorischen Fähigkeiten unter Beweis.

Im Rahmen des Länderfinales von „Jugend präsentiert“ am Heinrich-Heine-Gymnasium waren die jungen Leute angetreten, um Antworten auf naturwissenschaftliche Fragestellungen aus den MINT-Fächern anschaulich darzustellen.

Falk ist 13 Jahre alt und intensiv damit beschäftigt, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Laptop auf dem kleinen Tischchen vor ihm und dem großen Monitor an der Stirnwand des Klassenzimmers im dritten Stock des Schulgebäudes. Wenige Minuten hat er dazu noch Zeit. Punkt 13 Uhr soll er mit seinem Vortrag beginnen zu dem Thema: „Warum erfasst eine Kamera mehr Sterne als wir?“.

Die große Aufregung ist dem Schüler der achten Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasiums deutlich anzusehen. Als der Bildschirm mit dem Titel seiner Präsentation schließlich aufleuchtet, geht sein Blick erleichtert hin zu der dreiköpfigen Jury, die an einer Tischreihe ihm gegenüber sitzt.

Sichtlich ruhiger beginnt der Schüler mit seinem Vortrag. Begleitet von großformatigen Abbildungen des menschlichen Auges im Schnitt laufen seine jetzt sehr routiniert wirkenden Ausführungen im Kern darauf hinaus, dass das Sehorgan bei Dunkelheit viel weniger optische Eindrücke verarbeiten könne als ein Fotoapparat und ganz zu schweigen von den Aufnahmegeräten in einer Sternwarte. Die Mitglieder der Jury applaudieren am Ende der Präsentation freundlich und entlassen den Achtklässler, um sich auf eine Bewertung seines Auftritts zu verständigen.

Großer thematischer Bogen

Der thematische Bogen der einzelnen Präsentationen ist an diesem Samstagnachmittag sehr weit gespannt. Referiert wird beispielsweise zu den Fragen „Wie können Farben unser Essverhalten beeinflussen?“ oder „Warum ist Höhentraining leistungssteigernd?“. Auch Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen treten an. Zeger ist 18 Jahre alt und besucht die zwölften Klassenstufe des Heinrich-Heine-Gymnasiums. „Stellen Sie sich vor, Sie werden von allen Seiten angegriffen. Und zwar jeden Tag.“ Mit diesen Sätzen eröffnet er seine sehr professionell wirkende Präsentation unter dem Thema: „Wie können Pflanzen sich gegen Fressfeinde verteidigen?“ Einleitend weist er des Weiteren darauf hin, dass es im Wesentlichen drei Arten der Selbstverteidigung der Pflanzen gebe: die mechanische, die indirekte und die chemische. Auf letztere, so kündigt er an, werde sich sein Vortrag beschränken. Als ein Beispiel von mehreren stellt er die Brennnessel vor. Es handele sich hier nach seinen Worten um ein Zusammenspiel von physischer und chemischer Abwehrmöglichkeiten der Pflanze. Und diese Abwehr funktioniere bereits, bevor ein Fressfeind überhaupt einen Fressversuch unternehme.

Die Abschluss-Veranstaltung war geprägt durch einen Vortrag von Professor Sven Krumke vom Fachbereich Mathematik der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau unter dem Titel: „Hättest du das nicht früher sagen können?“. Er demonstrierte dabei, dass sich sowohl die Steuerung eines Aufzuges, der rechtzeitige Kauf von Skiern und auch das Verspätungsmanagement der Deutschen Bahn in die mathematische Formensprache übersetzen lassen.

Am Ende wurden die Sieger des Tages vorgestellt. Diese können sich auf eine Teilnahme am Bundesfinale von „Jugend präsentiert“ in Berlin sowie auf weitere Präsentationsschulungen freuen.

Die Sieger

Helena Adrian, Hannah Allgaier, Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens.

Lilly Ayan, Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern

Valeriia Datsun, Mona Lamprecht, Kepler Gymnasium Ulm

Fritz Grimm, Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern

Clara Halton, Kepler Gymnasium Ulm

Lia Heß, Zelda Koban, Hölderlin-Gymnasium Heidelberg

Jones Chi Yue Kew, Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz

Mara Ohnesorge, Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens

Luzia Schmalbach, Sickingen-Gymnasium Landstuhl

Mia-Sophie Selge, Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern

Cynthia Zimmer, Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium Trier

