Es gibt sie noch, Kulturereignisse, die neugierig machen. Eines davon kündigt sich gerade mit mehrfach an: Nach einer Aktion am Baum im Wadgasserhof gingen Künstler der bevorstehenden KWG-Ausstellung „Wadi“ nun auf die Straße und hinterließen vielsagende Akzente, was alsbald im Stadtmuseum zu sehen sein wird.

„Wadi“ – dieser Titel der kommende Kunstschau ist gleichbedeutend mit zeitgenössischer Kunst im heutigen Stadtbild und genauer im musealen Anwesen rechts und links der Steinstraße. Die Schau bezieht sich auf Entstehen und Leben der Stadt im Lauf der Jahrhunderte. Gemeint ist von Weltpolitik, die in die hiesige Region schwappte, über Handel in Industrie und Handwerksgewerbe bis hin zu Wohnstil und Bildungswesen. Darauf beabsichtigen sich die Mitglieder der Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) samt einigen Gästen zu beziehen.

Wie das funktionieren kann, ließ bereits Fotograf Thomas Brenner als Gast der Aktion mit dem blauen Baum „Hommage an Martin Blume“ (wir berichteten am 7. April) im Wadgasserhof erahnen. Nun folgte am seit längerem leer stehenden Nachbarhaus des Elektrobetriebes Steiner die zweite Aktion. Drei der Teilnehmer, Veronika Olma, Michael Fetzer und Klaus Harth „verkünstlerten“ die Schaufensterfront entlang der Fußgängerzone.

Nachrichten statt toter Schaufensterscheiben

Nach gut zwei Stunden schafften sie es, den Anblick toter, grau verstaubter Glasscheiben in einen inspirierenden Begegnungs- und Informationsort zu verwandeln – wie einst mit Aushangnachrichten. Angefangen mit Plakaten zur bevorstehenden Kunstschau, regen nun Printmedien jeglicher Art an zu verweilen und zu diskutieren. Etwa Fetzers Magazinseiten-Tableau. Das führt quer durch die Zeitschriftenwelt und summiert von künstlerischer Ästhetik bis hin zu reißerischer Geschmacklosigkeit alles, was ansonsten kaum einer allein konsumieren würde.

Daneben prangt pures Grün in streng geometrischen Linien. Form und Farbe. Nichts sonst. Dennoch fängt Mensch an zu assoziieren. Etwa Aufs und Abs dieses Stadtquartiers? Ob ein Deuten überhaupt, lässt Urheberin Olma offen. Im vierten Fenster dann die doppeldeutige Umsetzung von „Tagessätzen“. Harth platziert sie unter dem Aspekt „Informieren und Deformieren“. Damit holt er neugierige Passanten ganz dicht an die Schaufensterscheiben heran, wo denkbar Sonderbares zum Staunen, Stutzen, Nachdenken oder lauten Lachen zu erfahren ist. Die chronologisch gesammelten Zitate zeugen von notierten Denkerlebnissen, vorrangig durch Assoziieren gelesener und gehörter Aussagen. Zwei amüsante Beispiele: „22.06.14: angesägtes Glück“ und „07.04.15: Kapierstau“.

Wohltuendes Vertrauen

Als Dauerbeobachter des künstlerischen Treibens erweist sich Museumsdirektor Bernd Kleesmann. Ihm dankt die KWG-Mannschaft jetzt schon für sein wohltuendes Vertrauen. Immerhin plant sie das Stadtmuseum „auf Links zu drehen“, das heißt in etwa, das museale Arsenal „auszuhorchen“ und mit KWG-Kunst „hineinzurufen“. Fetzer, der maßgebliche Initiator, erinnert damit an die Aktion „Pfaff The Magic“ im Jahr 2018. Auch dort ging es um ein Korrespondieren zwischen dem, was vorgefunden wird und dem, wie Kreativität darauf reagiert. Überraschendes ist vorprogrammiert.

Info