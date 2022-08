Vor einem Jahr veranstaltete die Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) einen ebenso kreativen wie informativen Kunstparcours auf dem Lämmchesberg, auch „Blaues Fünftel“ genannt. Trotz Corona, trotz Regen war die Resonanz respektabel. Am Sonntag, 11. September, folgt nun ein Kunstrundgang im „Roten Viertel“ – passend zum rheinland-pfälzischen Kultursommermotto „Ostwind“. Ein Projekt, der neugierig macht.

War das Stadtgebiet des ersten Kunstparcours 2021 ein reines Wohngebiet, in dem die KWG-Künstler auf Geschichte, Geschichten und Gegebenheiten künstlerisch-kreativ aufmerksam machten, so stellt sich die Fortsetzung dieses Jahr im Osten der Stadt alles andere als städtebaulich homogen dar: Wohnstraßen, Warmfreibad, Volkspark, Friedhof, Hauptverkehrsachsen, Militärgelände gehören zum „Roten Viertel“.

„Darin lag für uns eine besondere Herausforderung“, beschreiben Roland Albert, der zweiter Vorsitzende der KWG, und Schriftführerin Silvia Rudolf das Resultat der Planungen. Und doch kamen 18 Stationen für einen etwa zweistündigen Kunstparcours zustande.

Klezmermusik und ukrainische Fotos

Was das Publikum erwarten kann, orientiert sich an jenen Künsten, die in der KWG vertreten sind sowie an Gastkünstlern, darunter auch diesjährige Stipendiaten, „die“, so Rudolf mit einem Augenzwinkern, „ihre Künste teils wie vom Ostwind getragen zu uns herein wehen lassen.“

Damit ist etwa aus Südosteuropa Klezmer-Musik gemeint, eine Fotoserie von ukrainischen Menschen, die aus Zeiten stammt, als die Welt noch in Ordnung schien, aber auch ein Blick hinter den Vorgartenzaun unserer „östlichen“ Stadtbewohner in der Ebertstraße wird geworfen. Konkret gehören die Arbeiten und Projekte in den Bereich der Bildenden Kunst von Fotografie bis Bildhauerei, in die Musik und die Literatur.

Ein geschichtsträchtiger Startpunkt

Der Kunstrundgang beginnt um 14 Uhr an einem geschichtsträchtigen Ort: am Torhaus der Kleber-Kaserne. Und enden wird er im Volkspark an der Musikmuschel mit einem Konzert des selbst in der KWG aktiven Saxophonisten Helmut Engelhardt „and friends“. Die Themen der einzelnen Stationen greifen historische und architektonische Besonderheiten auf, gehen auf Flora und Fauna in den bewaldeten Straßenpassagen ein, transformieren mit künstlerischem Duktus so manches Relikt vergangener Epochen ins Heute.

Kurz: Zu erwarten sind markante Interventionen von Wissenswertem bis Erstaunlichem quer durch die Lauterer Oststadt. Ein Tipp der Veranstalter: Für Getränke und eingeschränkte Sitzgelegenheiten sind gesorgt, mitzubringen dagegen sind festes Schuhwerk und – vorsorglich – ein Regenschirm.

Termin

Der rund zwei- bis zweieinhalbstündige „Ostwind“-Kunstparcours mit Künstlern der KWG findet am Sonntag, 11. September, statt. Start ist um 14 Uhr am Platz der Kleber-Kaserne. Weitere Infos gibt es hier.