Ein Revival kündigt die Lauterer Künstler-Werkgemeinschaft (KWG) für kommenden Dienstag in ihrem „Kunstlager “ an. Sie knüpft an den Kunst-Parcours der Aktion „Ostwind“ im Vormonat.

Im September hatten KWG-Mitglieder bei einem Spaziergang auf städtische Besonderheiten zwischen Kleberkaserne, Friedhof und Volkspark aufmerksam gemacht. Die jetzige Wiederaufnahme