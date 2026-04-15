Die beiden Vorsitzenden Reiner Mährlein und Klaus M. Hartmann sowie Schriftführerin Silvia Rudolf informieren im Gespräch mit Isabelle Girard das KWG-Jahresprogramm.

Gerade liegt das Jahresprogramm der KWG auf dem Tisch. Wer und was ist dabei?

Silvia Rudolf (SR): Ja also, zunächst mal machen Vertreter jener Sparten mit, die von der KWG vertreten werden. Da geht es um Bildende und Darstellende Kunst, Literatur, Musik. Performance und Installation. Rund 25 KWGler plus Gäste zeigen ihre Arbeiten. Diese Zahl ist dieses Mal relativ hoch. Ebenso die Zahl der Örtlichkeiten wie das K2, die Architekturgalerie und Theaterwiese, das Waldschlösschen, ein Leerstand sowie die beiden Ateliers Justinger und Olma.

Um welche Projekte geht es?

SR: Um das Bühnenprogramm auf unserer KWG-Bühne in unserem Sitz am Waldschlösschen, um unser aktuelles Themenprogramm Wasser, gefördert von der Kulturstiftung der Sparkasse, das Kultursommerprogramm 2026 „Goldene Zwanziger Jahre“, gefördert vom Land sowie Aktionen zum Stadtjubiläum, gefördert von der Stadt.

Auf was können die Besucher gespannt sein?

Reiner Mährlein (RM): Auf unserer beliebten Bühne im Waldschlösschen gibt es Lesungen, in der Architekturgalerie dreht sich alles ums Wasser…

SR: Und das Kultursommerthema „Die Goldenen Zwanziger“ erweiterten wir zum Motto „Nicht alles, was glänzt“. Für diese Ausstellung hätten wir am liebsten einen Leerstand, den wir noch suchen. Unser Beitrag zum Stadtjubiläum wird ein partizipatives Projekt sein: Aus einem drei Meter hohen Turm ragt ein als Negativfilm gestaltetes Tuch heraus, auf dem die Stadtgesellschaft Wünsche an die Kommune formulieren kann.

MR: Außerdem beteiligen wir uns am Ende Juni geplanten Art Walk der freien Szene, unter anderem mit Werken in der Galerie K2. Da geht es uns besonders um den Aspekt „Alte Freunde“, ein Thema, das bei uns schon länger herumgeisterte. Gemeint sind einstige Gastkünstler, ehemalige KWGler und Künstler aus Partnerschaftsstädten.

Klaus M. Hartmann (KH): Entscheidend sind die bildenden Künstler aus dem Ausland. Hier heißt das Stichwort Internationalität. Sie muss vielseitiger betrachtet werden. Denn sie ist eine gewisse geistige Auseinandersetzung mit den Kulturen unter uns Menschen. Der KWG war schon immer wichtig, nicht nur innerhalb vielfältig zu sein, sondern rauszugehen in die Welten anderer. Das ist eine der Voraussetzungen, um nicht im künstlerischen Einheitsbrei stecken zu bleiben.

Wann geht es los?

SR: Die Auftaktveranstaltung zum Thema Wasser war im November. Das KWG-Bühnenprogramm begann mit einem Knef-Abend im März. Nun folgt für uns am 2. Mai die offizielle Doppeleröffnung des 750-Stadtrechte-Jubiläums sowie des „Goldene-20er-Jahre“-Themas des Kultursommers. Wir sind an diesem Tag auf der Theaterwiese mit erwähntem Turmprojekt.

Dieses viersträngige Jahresprogramm macht die KWG gänzlich unübersehbar. Wie seht Ihr Euch generell von der Stadt gesehen?

RM: Ja, da kommt einiges zusammen, da wir schon immer eine entscheidende Position in der freien Szene und damit in der Stadt hatten.

SR: Was sich im Kunstpreis der Stadt widerspiegelt. Es waren ja Bürger, die 2022 für die KWG stimmten.

RM: Tatsächlich werden wir in der Stadt breit gefächert wahrgenommen. Allerdings nicht ganz so im Rathaus. Anfangs erfuhren wir reichlich kommunale Aufmerksamkeit bis hin zu jenen internationalen Kontakten mit Künstlern unserer Partnerschaftsstädte. Etwa Banja Luka, wo gerade wir als Lauterer einen besonders hohen Stellenwert hatten. Das hieß weniger bezahltes Reisen, als vielmehr die Stadt zu repräsentieren. Denn nach dem damaligen Krieg bedeutete das für jene Stadt in Bosnien-Herzegowina eine willkommene Anerkennung seitens des Auslands. Ein großer Verdienst von OB Bernhard Deubig war es, dass er den kulturellen Austausch in jene Beziehungen mit einbezog…

KH:… erst recht, weil darin der Bezug zu einer Disposition für die Partnerstadt sichtbar wurde.

RM: Unsere Position hier haben wir uns durch beständige Präsenz und Mitgestaltung des kulturellen Lebens erworben. Und inzwischen wird das sehr honoriert. Sogar im Rathaus.

Und anderswo?

Ja, da gibt es ein schönes Erlebnis: Anlässlich der Offenen Ateliers kam ein neuer Mitarbeiter der RPTU vorbei, der total überrascht reagierte, weil er in Lautern mit so einer Künstlerwerkgemeinschaft nicht gerechnet habe.

Längst ist bekannt, dass sich die KWG nicht nur kulturell, sondern auch sozial ins Stadtleben einbringt. Wie sieht das aus?

RM: Ja, das war von Anfang an Ziel der KWG. Dazu zählen jährliche Stipendien, auch wenn sie nur sehr klein sind. Es ist toll, dass wir sie vergeben können an ein bis zwei Personen pro Jahr.

Wer wurde bisher bedacht?

RM: Eine geflüchtete Fotografin aus der Ukraine. Zwei junge Schauspieler, die ein eigenes Stück entwickelten. Ein Musikstudent mit einem Tanzpaar. Außerdem gewähren wir Nachwuchstalenten die Teilhabe am KWG-Alltag samt Projekten, und Schüler können bei Bedarf unsere Ausstattung benutzen…

SR: ...was wir an Erwachsenen- und Weiterbildung anbieten, kommt in den Workshops des Wasserprojektes vor. Außerdem erinnere ich noch an die Versteigerungen mit zweckgebundenen Erlösen.

Was zeichnet die Basis der KWG aus?

Kurz gesagt ist es die Summe künstlerischer Sparten sowie das Prinzip eines gemeinnützigen Vereins. Wer weiß, ob es uns als losen Zusammenschluss noch gäbe. Die Idee ging von Klaus Hartmann aus, da wir seinerzeit schon einige Projekte untereinander initiiert hatten.

SR: Die Breite eines Themas wird spartenübergreifend dynamischer. Auch das Finden von Themen in der Stadt, wie Pfaff, ein Waldstück oder der Parcours in Stadtvierteln als temporäre Kulturereignisse. Es ist eine Art Geschenk, zu erleben, wie sich Dinge durch Kreativität gegenseitig verwandeln können.

Termine 2026

1. Mai , 19.30 Uhr: Szenische Lesung „Die Schwarze Spinne“ (Novelle von Jeremias Gotthelf) mit dem Wiesbadener Schauspieler Christian Klischat im Waldschlösschen



2. Mai, ganztägig: Eröffnungen Kultursommer und 750-Jahrfeier, Theaterwiese



Im Mai : Jugendwerkstatt zum Thema „Wasser“ im Atelier Olma in Enkenbach



25. bis 28. Juni: Beteiligung am Art Walk in der Stadt, Ausstellung/Performances/Workshops,



Ab 14. August: Ausstellung zum KWG-Thema Wasser in Architekturgalerie



September/Oktober, Ausstellungsprojekt zum Kultursommer-Thema „Die Goldenen Zwanziger“ mit dem Untertitel „Nicht alles, was glänzt“, in einem noch zu findenden Leerstand



In Planung: Szenische Lesung Josefine Raschke, Stipendiatin 2025