Zwei Jahre Fasnacht unter Corona-Bedingungen: Anfang des Jahres war KVK-Präsident Udo Bröckelmann vorsichtig zuversichtlich, bis zur närrischen Jahreszeit irgendetwas Unterhaltsames für den Karnevalverein und das Narrenvolk auf die Beine stellen zu dürfen. Lange sah’s nicht danach aus, bis ein unerwarteter Vorschlag alles änderte. Am Donnerstag geht’s los.

Wie die Narren selbst, hatte auch Michael Hach, Vertreter der Karlsberg Brauerei und häufig in der KVK-Kalause vor Ort, wenigstens ein bisschen Fasnacht feiern wollen. Hach habe den Kontakt zu Hamed Sameni, dem Betreiber von „Kleinhoffuchs“ und „Copacabana“ im Fuchsbau hergestellt und sei dort auf offene Ohren gestoßen, schildert Bröckelmann.

Gäste sind unterm Pavillondach im Trockenen

Zu Altweiberfasnacht am Donnerstag und zu Büttenreden und Sketchen am Freitag und Samstag kann der KVK nun dort im Außenbereich – dem „Kleinhoffuchs“ – zur Fasnacht einladen. Unter einem Pavillondach säßen die Zuschauer im Trocknen, schildert der KVK-Präsident. Damit die Gäste an ihren Tische nicht frieren, seien unter dem Dach Heizstrahler installiert, auf den Tischen zum Aufwärmen zusätzlich Tischkamine. Eine etwa 100 Quadratmeter große Bühne für die „Speisbuwe“ und die Künstler will der Verein noch aufbauen.

Für die Verpflegung stünden zwei Holzhäuser zur Verfügung, so Bröckelmann. An allen drei Abenden kümmere sich der Gastwirt ums Essen, der Karnevalverein um die Getränke. Neben der Verköstigung ist auch die Unterhaltung gemeinsame Sache. Den DJ für die Altweiberfasnacht besorgt Hamed Sameni, am Freitag- und Samstagabend sind die „Speisbuwe“ des KVK dran.

Erstes Fasnachtstreiben im Fuchsbau

Die Altweiberfasnacht sei wohl schon ausgebucht, vermutete Bröckelmann gestern. Für den Freitag habe der Senat zwei Tische für 20 Personen reserviert. Platz sei insgesamt für 80 Personen. Er ging davon aus, dass sie „die Hütte voll kriegen“. Die Musiker sollen nicht nur mit Fasnachtshits, sondern auch mit anderen Liedern und Schlagern für Stimmung sorgen. Mit von der närrischen Partie sind mit Witzen und Sketchen Jürgen Gossenberger, Walter Rupprecht, Bröckelmann selbst sowie Werner Löffel und Tanja Garcia als „Karl und Trudche“.

Für den Betreiber des „Kleinhoffuchs“ wird es das erste Fasnachtstreiben in seinem Betrieb sein. Und auch für den Karnevalverein ist es eine Premiere in diesem Umfeld. Bröckelmann fiebert auf den Tag hin. Überhaupt etwas machen zu können, nach so vielen Absagen, darauf freut er sich: „Lieber was Kleines machen als überhaupt nichts.“ Jetzt dürfe bloß das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen.

Anmeldung und Reservierung über #Kleinhoffuchs oder Copacabana, Lutrinastraße 2-4 (Im Fuchsbau), Kaiserslautern. Geöffnet ist an allen Abenden ab 17 Uhr, das Programm läuft von 18 bis kurz nach 22 Uhr.