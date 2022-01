Im November waren die Karnevalsvereine in der Stadt noch einigermaßen optimistisch, dass sie im neuen Jahr wieder ordentlich Fastnacht feiern können. Ihre Aktiven hatten trainiert, Veranstaltungsräume waren gebucht. In der aktuellen Pandemie-Situation bleibt ihnen nur die Hoffnung auf höchstens ein bisschen Feiern. Es gibt sogar Überlegungen, die Fastnacht in den Sommer zu verlegen.

„Es ist ein großer Einschnitt und tut uns allen weh, aber wir müssen sehen, wie wir es für diese Saison schaffen“: Peter Schwiewager, Präsident des Karnevalclubs Rot-Weiß, nährt eine kleine Hoffnung, dass am Fastnachtswochenende in den letzten Februartagen wenigsten noch eine kleine Veranstaltung stattfinden kann. Abgesagt hat er bereits die Kinder- und die Seniorenfastnacht. „Die Gesundheit unserer Mädels und der Gäste hat Vorrang“, betont der Fastnachter. Er ist zufrieden, dass die Garden wenigstens noch trainieren dürfen – unter Vorsorgemaßnahmen.

Jugend-Wefa vielleicht erst im Sommer

Fastnacht lasse sich nicht verlängern; Fastnacht ende nun mal mit Aschermittwoch, unterstreicht Schwiewager. Er kann sich aber vorstellen, einzelne Veranstaltungen wie die Kinder- und Jugend-Wefa in anderer Form in den Sommer zu verlegen. Es solle nicht alles umsonst gewesen sein. Wichtig ist ihm, dass sich die Jugend weiter treffen kann.

Der Karnevalverein Kaiserslautern (KVK) hat inzwischen seine Gala-Prunksitzung in der Fruchthalle abgesagt. Schon die Inthronisierung der Prinzessin im Rahmen des Ordensfestes konnte nicht wie geplant Mitte Januar im Vereinsheim „Kalause“ stattfinden, berichtet Udo Bröckelmann. Einer der „Speisbuwe“ sei an Corona erkrankt. Was tun, nachdem der Verein seine Orden für die laufende Kampagne bereits bestellt hat? „Wir sind drauf und dran, das Fest auf Mitte Februar, eventuell auf den 19. zu verschieben“, so der Vereinspräsident. Dann allerdings ohne Publikum, nur mit dem Großen Rat, dem Senat und als Video-Aufzeichnung.

Wenig Hoffnung für Innenstadt-Fastnacht

Die aktuelle Lage werde sich bis dahin wohl nicht ändern, vermutet Bröckelmann. Die traditionelle Innenstadt-Veranstaltung an Fastnachtsdienstag hat er zwar vorerst nicht abgesagt, er ist aber nicht optimistisch, dass die Leute kommen würden. Außerdem wären da noch die Vorbereitungen, die dafür zu treffen wären. Zwei Jahre hintereinander Fastnacht unter Corona-Bedingungen mache inzwischen auch den Mitgliedern etwas Angst.

Bei der Karnevalsgesellschaft „Narrensänger“ hat zwar die Inthronisierung von Prinzessin Lea I. zusammen mit dem Ordensfest am 13. November in der Mehrzweckhalle der Geschwister-Scholl-Schule stattgefunden. Vereinspräsidentin Andrea Fodor bedauert aber, dass sie die Orden nicht im Rahmen ihrer Großen Prunksitzung an die Akteure wird weitergeben können. Auch Fodor will die Möglichkeit nicht ausschließen, Sommerfeste oder Grillfeste zu veranstalten. Außerdem gilt es, in diesem Jahr mit 44 Jahren „Narrensänger“ ein stolzes närrisches Geburtstagsfest zu feiern. Angepeilt ist dafür der 12. November. Dafür und für eine hoffentlich darauf folgende Kampagne wird inzwischen geplant.

„Stadtgarde“ will keine Risiken eingehen

Die „Stadtgarde“ habe frühzeitig und schweren Herzens sämtliche Auftritte bei anderen Vereinen abgesagt, berichtet deren im vergangenen Oktober neu gewählte Kommandant Lothar Borkowski. Man habe sich auf keinen Fall unnötigen Risiken aussetzen wollen und hoffe jetzt auf die nächste Saison. Ersatzveranstaltungen im Sommer könnte auch er sich vorstellen, bleibt aber zunächst vorsichtig optimistisch: „Man muss die Lage abwarten. Ich denke, das ist der richtige Weg.“