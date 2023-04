Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag wäre in der Fruchthalle die „Gala“ gewesen, am Dienstag Straßenfastnacht und am Mittwoch Heringsessen im Ballsaal der Gartenschau. Alles musste ausfallen. Die Fastnacht kann aber trotzdem zufrieden sein mit ihrem KVK. „Wir haben gegeben was wir konnten und es gerne an die Freunde der Fastnacht weitergegeben“, unterstreicht der Präsident des Karnevalvereins.

Udo Bröckelmann ist zufriedener, als er sich das zu Beginn einer Kampagne unter Corona-Bedingungen hätte vorstellen können. Alle hatten „richtig viel zu tun“