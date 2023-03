Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag- und Samstagabend hat der Karnevalverein Kaiserslautern seinen traditionellen „Pälzer Owend“ trotz Corona-Pandemie veranstaltet, die RHEINPFALZ hat darüber in ihrer Montagausgabe berichtet. Die Veranstaltung, in der auch gesungen und geschunkelt wurde, hat kritische Reaktionen in sozialen Medien und Leserbriefen an die Redaktion ausgelöst. Was sagt der KVK-Präsident dazu?

Er akzeptiere Kritik an der Veranstaltung des „Pälzer Owend“, halte diese jedoch für total unbegründet, erklärte Udo Bröckelmann gegenüber der RHEINPFALZ: