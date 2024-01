Die Lauterer Fastnacht geht in ihre heiße Phase. Der Karnevalverein Kaiserslautern (KVK) zieht nach drei Jahren ohne „Gala“ am Samstag endlich wieder mit seiner traditionellen Prunksitzung in die Fruchthalle. Am Faschingsdienstag ist das Volk dann zur Innenstadtfastnacht am Stiftsplatz eingeladen.

KVK-Präsident Udo Bröckelmann ist überglücklich. Der 1848 gegründete KVK als ältester Verein der Stadt und die Fruchthalle (erbaut 1843 bis 1846) als ein Baudenkmal von außergewöhnlichem Rang gehören für ihn einfach zusammen. Den Festsaal dem närrischen Anlass entsprechend auszustatten, ist für den Verein deshalb Ehrensache. Bedauerlicherweise fehlten ihm nach zwei Corona-Jahren ausgerechnet im vergangenen Jahr dafür die Helfer.

Aber jetzt sind die Schaffer wieder da, die Vorbereitungen laufen und ab Freitag wird die Fruchthalle närrisch herausgeputzt. „Die Kulisse ist wichtig“, unterstreicht der KVK-Präsident. Er schildert, wie auf der Bühne die umfangreiche Kulisse herzurichten ist für den Präsidenten mit Prinzessin Carla I. aus dem Hause Globus, dem Pfalzgrafen Johann Casimir und dem Elferrat an seiner Seite. Außerdem müssen 1800 bunte Luftballons aufgeblasen, zusammengeknüpft und aufgehängt werden. Bei der samstäglichen Generalprobe bleibt dann in der Regel auch noch einiges zu tun für den Abend.

„Gala“ ist bei allen beliebt

Nicht nur bei den Besuchern ist die klassische „Gala“ des KVK besonders beliebt, sondern auch bei dessen eigenen Aktiven, die wie die Garden das ganze Jahr über dafür trainieren. Von den Bambini über die Jugend und die Junioren – die das Turnier des Bundes deutscher Karneval gewonnen haben – bis zur Casimirgarde ist die komplette Garde dabei. Einen Showtanz gibt es auch.

Nach dem festlichen Einmarsch hat Sitzungspräsidentin Beate Häberle das Vergnügen, aus dem KVK-Team Tanja Garcia mit Michaela Kalbheim als „Krawallschachtel“, „Gossi“ Jürgen Gossenberger mit einer seiner speziellen Reden, dazu erstmals Jürgen Neu mit einer Büttenrede und natürlich das Männerballett auf die Bühne zu bitten.

Wenn dann als Gäste befreundeter Vereine „Angy“ Nico Heib aus St. Ingbert mit ihrer beziehungsweise seiner Bühnenshow, „Hausmeister“ Willi Jost aus dem Saarland, „Supertrottel“ Karlheinz Göttel aus Annweiler, die „Celebrations“ vom TV Morlautern mit ihrem Showtanz und nach Mitternacht die „Sternensinger“ vom KC Rot-Weiß auftreten, läuft die „Gala“, zu der sich auch viel politische Prominenz angesagt hat, bis zum Schlusspotpourrie richtig rund. Die „Extollitäten“ wollen ihrerseits die Nachfolgerin Carla I. mit einem eigenen Song erfreuen.

Fastnacht mit Highlights für alle wartet dann am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, am Stiftsplatz auf das närrische Volk. Der KVK verdiene nichts an diesem Auftritt, unterstreicht der KVK-Präsident. Der Verein freue sich aber mächtig auf die Gelegenheit, wie im vergangen Jahr wieder viel Spaß und Freude unter die Leute zu bringen, so Bröckelmann. Los geht es um 14.11 Uhr über drei Stunden mit den Garden und den anderen Aktiven des KVK. „Funkenmariechen“ Harald Müller aus Morlautern als Gast ist ebenfalls dabei.

Stadträte auf dem Bobbycar

Das Riesenhighlight verspricht dann wie in jedem Jahr erneut ein besonderer Punkt aus der Proklamation der Prinzessin zu werden – falls die Stadträte mitmachen. Wieder einmal sind sie aufgefordert, eine ganz besondere Leistung zu erbringen. In dieser Narrensaison sollen sie mit dem Bobbycar auf der Bühne einen Gießkannen-Slalom meistern, und zwar so schnell wie möglich vom Start bis zum Ziel. Wer nicht selbst fährt, soll gemeinsam ein „Hurra, hurra, die Feuerwehr ist da“ anstimmen.

In der Vergangenheit hat Harald Brandstätter die Kollegen immer bestens auf die jeweiligen Herausforderung eingestimmt. Der KVK-Präsident ist gespannt, wer von den Räten sich dieses Mal traut mitzumachen.

Info

Die Karten für die Gala-Prunksitzung am Samstag, 3. Februar, um 19.11 Uhr in der Fruchthalle sind bisher gut verkauft. Wer sich für eine der wenigen Restkarten interessiert, kann sich danach beim Verein unter Telefon 0631-65511 erkundigen.