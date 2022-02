Der Präsident des KVK-Senats übernahm es am Freitagabend höchstpersönlich, als Corona-Tester die im „Kleinhoffuchs“ versammelte Narrenschar in das hochkomplexe Thema einzuführen. Diese war – dank der „Speisbuwe“ und ihrem „Speisgirl“ Tanja Garcia – bereits bester Laune, als Matthias Hofstadt, ausgestattet mit Schutzschild, Maske und Handschuhen, zu seiner allerersten Büttenrede ans Mikrofon trat.

Was der Profi-Tester der Firma „Stößchen“ mitgebracht hatte, war vielversprechend. Auf hochgestellten Bänken an langen Tischen verfolgte das Narrenvolk, wie auf der Bühne vor ihren Augen mehr als bloß eine halbe Flasche Rotwein „getestet“ wurde. Für den Schnaps war das mitgebrachte Gläschen zu klein. Daher floss gleich der komplette Inhalt der mitgebrachten Flasche durch des Testers Kehle. Dem Publikum war das für den schon heftig torkelnden Tester mehr als Beifall, vielmehr glatt „eine Rakete“ wert.

Im ungewohnt luftigen Ambiente mit Lampions unterm Zeltdach statt Luftschlangen hieß Walter Rupprecht – ausnahmsweise nicht in die prächtige Robe des Pfalzgrafen Johann Casimir gekleidet, sondern in zivil – die Freunde der Lauterer Fastnacht willkommen. Es fehlte auch der Einmarsch der Hohen Räte und Garden – nicht jedoch die gute Laune, um gemeinsam wenigstens ein bisschen Fastnacht zu feiern. Eine Abordnung der Mädels vom KC Rot-Weiß war beim Singen, Klatschen und viel „Kalau“ ebenso im Publikum dabei wie Patricia, die Tochter von „Rosen“-Peter Püschel, dem verstorbenen langjährigen Senatspräsidenten.

„Ja, an de Fassenacht werd änner druff gemacht!“: Dafür standen immer wieder die „Speisbuwe“, die jede Büttenrede mit gut einer Viertelstunde Stimmungsmusik eröffneten oder abschlossen. Den Auftakt am Mikrofon machte Jürgen Neu: nicht als Zeremonienmeister, sondern als „beschränkter Männer-Rechtler“. In seiner ersten Büttenrede behauptete er, Herr der Schöpfung sei der Mann. Davor hatte er noch „was zählt denn so e Männche heut“ bejammert.

„Das ist Wahnsinn, warum schickst Du mich in die in die Hölle“, intonierten die „Speisbuwe“, „Hölle, Hölle,Hölle“, kam es aus dem Publikum und dann war ein weiteres armes Männlein dran. Begleitet vom Büttenmarsch erklomm Dieter Bach die Bühne, um als „Lottogewinner“ die „Malaise des Alters“ zu beklagen. Früher sehr umworben, zähle heute nur noch das Geld. Was auch sonst, weil: „’S Hirn lost no, dess is net schää.“

Bei der ersten kleinen „Gala“ des Karnevalvereins im Fuchsbau durfte sich die gut gelaunte Narrenschar noch über Jürgen Gossenbergs Rede mit Musik, den „Pinkel Sketch“ von Jürgen Neu, Kurt Baier und Walter Rupprecht amüsieren, der noch als „E schääner Doller“ auftrat.

Kurz nach 22 Uhr war der närrische Abend dann früher als gewohnt zu Ende, um am Samstagabend noch einmal mit dem gleichen Programm bei etwas weniger Publikum aufzuleben. „Die Stimmung war gut, insgesamt haben die Leute viel Spaß gehabt“, bilanziert Tanja Garcia.