Aller Widrigkeiten der zurückliegenden Jahre zum Trotz hat die nichtgefeierte Fastnacht in Form eines Miniaturfläschchens Champagner ihre Übergangszeit im Beet vor dem KVK-Vereinsheim „Kalause“ allerbestens überstanden. Erwartungsgemäß konnte sie dort am Freitag in Form einer Magnum-Flasche ausgegraben und von einer glücklichen Narrenschar begeistert gefeiert werden.

Der allgewaltige Pfalzgraf Johann Casimir (dargestellt von Walter Rupprecht), begleitet von KVK-Präsident Udo Bröckelmann und Mitgliedern des Großen Rats, gab sich beim Auftakt in eine närrische Zeit, die wieder ohne Pandemie bedingte Einschränkungen sein würde, die Ehre.

Im in den Vereinsfarben grün-weiß-rot geschmückten Vereinsheim des Karnevalvereins Kaiserslautern (KVK) begrüßte Bröckelmann die Gäste, darunter Bürgermeisterin Beate Kimmel, die städtische Beigeordnete Anja Pfeiffer, Vertreter des Stadtrats, Mitglieder der Stadtgarde, Ex-Tollitäten und Vertreter befreundeter Karnevalvereine wie Rot-Weiß.

Nach einem vielstimmigen „Ja an de Fassenacht werd enner druffgemacht“ und einem „dreifach donnernden Kalau“ gingen Pfalzgraf und Vereinspräsident mit einer von Luftschlangen umkringelten Schippe zur Sache. Klaus Gehm ließ die Konfetti-Kanone knallen solange der Vorrat es hergab, dann wurde es für die Bürgermeisterin Ernst.

Damit sie sich vor der Machtübergabe nicht hatte drücken können, hatten Senatoren sie bis dahin überwacht. Bürgermeisterin Beate Kimmel gab sich bescheiden, als sie dem Pfalzgrafen als dem „Oberhaupt zu Lutra“ den Burgschlüssel überreichte. Sie würdigte, dass ein so alter Verein wie der KVK die Stadt zu seinem Stammsitz gewählt habe und zeigte sich dankbar, dass die Stadt außerhalb der Kampagne diesen für eigene Veranstaltungen nutzen dürfe. Sie vertraute darauf, dass sie den Schlüssel nach Aschermittwoch zurückbekommen werde.

Unter den aufmerksamen Augen des Pfalzgrafen übernahm die städtische Beigeordnete Anja Pfeiffer den Fassbieranstich, für den die Karlsberg-Brauerei wieder ein 100-Liter-Fass gestiftet hatte. Bedauerlicherweise wollte trotz aller Mühe kein Tropfen fließen. Die Experten übernahmen, so dass der närrische Vormittag in der „Kalause“ seinen gewohnten Gang nehmen konnte.

Ivo Schmitt am Piano hatte die bekannten Lieder in den Fingern, Dieter Pfaff einen Sketch über sein kaputtes Knie parat, so dass die Narrenschar ohne großes Nachdenken einstimmen konnte in ein gemeinsames „Wir feiern wieder Fassenacht“.