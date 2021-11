Die neue Fastnachtskampagne ist ausgegraben und wiederbelebt. Jetzt kann sich der Karnevalverein eine Weile um ein anderes, nicht weniger unterhaltsames Projekt kümmern. Ab dem 26. November geht es mit vier Vorstellungen im Vereinsheim „Kalause“ um „De erschde Schmatz am rechte Platz“.

KVK-Schatzmeisterin Tanja Garcia hatte das zunächst in hochdeutscher Sprache verfasste Lustspiel des 1834 in Winnweiler geborenen Dichters Hippolyt August Schaufert an Land gezogen. Der Pfälzer Mundartdichter Bruno Hain aus Böhl-Iggelheim hatte das Werk aus dem Hochdeutschen ins Pfälzische übersetzt. Uraufführung sei 1990 in Otterberg gewesen, schildert Garcia. Ihre Mutter habe darin eine Rolle gespielt, die sie seither immer schon unbedingt selbst einmal habe spielen wollen. Mit Beharrlichkeit ist sie jetzt am Ziel. Gemeinsam mit der durch die Regie der „Krimi-Dinner“ auf dem Bremerhof bekannten Barbara Rheinhardt hat sie die Regie übernommen und natürlich auch die begehrte Rolle.

In dem Lustspiel geht es um die Schwierigkeit, eine volljährige, ungeküsste Festkönigin für das traditionelle Geißbockfest zu finden. Auf sie wartet der Kranz des Festkönigs, auf ihn der erste Kuss. Als Darsteller hat Tanja Garcia einzelne Vereinsmitgliedern sowie Laien aus den Krimi-Dinnern und von der Freilichtbühne Katzweiler für die Aufführung gewinnen können.

Vorverkauf für die Vorstellungen am 26. und 27. November, sowie 3. und 4. Dezember im Vereinsheim des KVK „An der Kalause 11“ ist immer dienstags von 19 bis 20 Uhr. Reservierungen und Vorbestellung per E-Mail an karten@kvk1838.de oder telefonisch unter 0162 5761985. Die Veranstaltungen finden unter 2Gplus-Regeln statt. Die Karten kosten elf Euro je Person; Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.