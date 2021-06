Weil Kurzzeitpflegeplätze in Kaiserslautern fehlen, gibt es jetzt Überlegungen, das Gebäude der Bürgerhospital-Stiftung in der Mennonitenstraße 28 dafür herzurichten. Es ist derzeit an das Evangelische Diakoniewerk Zoar vermietet, die Einrichtung will aber bis zum Jahresende in einen Neubau neben dem Best-Western-Hotel auf dem Betzenberg umziehen. Ursula Düll hatte für die CDU-Fraktion erklärt, die Stiftung könne das Haus nach einer Sanierung eventuell selbst betreiben oder einen Betreiber verpflichten. OB Klaus Weichel stellte klar, dass das im Vorfeld intensiv geprüft werden müsse, definitiv könne die Stiftung aber so ein Haus nicht betreiben. Noch gebe es keine exakten Zahlen, wie viele Plätze benötigt werden.

Für einen Prüfantrag gab es eine große Mehrheit im Stadtrat. Auf das eigentliche Problem bei der Kurzzeitpflege wies FWG-Vertreter Manfred Reeb hin. Kurzzeitpflegeplätze anzubieten, sei nicht besonders wirtschaftlich, deshalb würden sie auch kaum vorgehalten. Das Pflegeheim des Westpfalz-Klinikums, das eigentlich zu diesem Zweck gebaut worden sei, halte nur sehr wenige Plätze vor und belege die Einrichtung lieber mit „ständigen Bewohnern“. Fachleute gehen davon aus, dass mindestens 50 Plätze in der Stadt fehlen.