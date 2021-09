Überraschend ist am Montag das nächste „Alles muss raus“-Festival in Kaiserslautern angekündigt worden. Los geht’s bereits am Donnerstag. Neu in diesem Jahr sind Parkbespielungen abends auf dem Gelände der Gartenschau, ein Covid-19-Hygienekonzept und ein Online-Reservierungssystem für die kostenlosen Eintrittskarten.

Die Veranstalter, die Lebenshilfe Kunst und Kultur gemeinsam mit der Lebenshilfe Westpfalz, der Stadt Kaiserslautern und dem Kultursommer Rheinland-Pfalz, sind laut Pressemitteilung „überglücklich, wieder mit diesem besonderen Festival am Start zu sein, und freuen sich auf tolle Ensembles und auf besondere Künstler mit und ohne Beeinträchtigung“. Informationen zum Programm gibt es auf der Festival-Website www.alles-muss-raus-festival.de. Dort können die kostenlosen Tickets für die einzelnen Veranstaltungen über die dort angebotenen Zeitfenster gebucht werden – oder direkt unter https://ctz.kaiserslautern.de.

Das Festival-Programm beginnt in diesem Jahr erstmals schon am Donnerstag, und erstmals auf dem Gelände der Gartenschau. Das Programm in der Innenstadt beschränkt sich in diesem Jahr auf ausgewählte Plätze tagsüber am Samstag und Sonntag, das jedoch mit Theater, Tanz und Performance, mit Artistik, Musik und Lesung, mit alten Freunden, guten Bekannten und neuen Gesichtern.