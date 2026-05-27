Für 30. Mai laden die Barbarossa-Gästeführer Kaiserslautern und die Tourist-Information zu mehreren Kurzführungen ein. Thema ist das Mittelalter.

Unter dem Motto „Zeitreise“ lassen die Gästeführerinnen und Gästeführer die Epoche der Stadtrechtsverleihung lebendig werden. In anschaulichen Rundgängen berichten sie vom Leben innerhalb der historischen Stadtmauern und vermitteln Wissenswertes zur Geschichte Kaiserslauterns und seiner Bedeutung im Mittelalter, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Führungen sind kostenlos und dauern jeweils etwa 30 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Los geht es um 11 Uhr am Kaiserbrunnen: Unter dem Titel „Stadtluft macht frei?“ erklärt Evelyn Weiß, was die Stadtrechtsverleihung bedeutete, welchen Nutzen Lautern und die Lautrer davon hatten – und ob sie tatsächlich die große Freiheit für alle brachte.

Um „Ein Tag im Leben einer Burgfrau“ geht es ab 12 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information. Jutta Lingohr führt durch das Programm: Sie schlüpft in die Rolle einer hochmittelalterlichen „Frouwe“ von der nahegelegenen Burg Sterrenberg und berichtet aus ihrem Alltag sowie von Festtagen.

Nachrichten, Mönche und Essen

Ebenfalls ab der Tourist-Information nimmt Georg Emme Interessierte um 13 Uhr mit zu „Von der Marktglocke bis zum Klick – Nachrichten im Wandel der Zeiten“. Im Mittelpunkt steht der Kroatensturm als Ereignis mit weitreichenden Folgen – und die Frage, wie die Menschen im 17. Jahrhundert gewarnt wurden und wie Nachrichten damals ihren Weg fanden.

Um 14 Uhr widmet sich Jürgen Metzger dem Thema „Mönche und Nonnen in Kaiserslautern und Umgebung“ und schlägt den Bogen von früheren Lebensweisen bis in die Gegenwart.

Den Abschluss bildet um 15 Uhr Thomas Klöckner mit „Essen und Trinken im Mittelalter: Herrenspeise – Bauernspeise“. Start ist an der Tourist-Information. Die Führung wirft einen Blick auf Speisen und Getränke zur Zeit Barbarossas und lädt zu einer kulinarischen Reise in die Vergangenheit ein.