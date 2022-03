Zu diesem Einsatz hatten es die Beamten nicht weit: Ein Zeuge teilte am Sonntagmorgen der Polizei mit, dass sich zwei junge Männer vor der Polizeiinspektion in der Gaustraße schlagen würden. Die zwei 21-Jährigen schlugen sich nach Polizeiangaben mitten auf der Straße gegenseitig ins Gesicht und nahmen sich in den Schwitzkasten. Die Beamten mussten die zwei Streithähne trennen und fesseln, da sie immer wieder aufeinander losgehen wollten. Während der Schlägerei beschädigten sie noch ein geparktes Auto, indem sie dagegen fielen, heißt es weiter im Polizeibericht. Auf der Dienststelle gaben beide an, nur eine Meinungsverschiedenheit gehabt zu haben. Die zwei Männer hatten bei dem Atemalkoholtest Werte von 1,04 und 1,71 Promille. Sie wurden der Militärpolizei übergeben.