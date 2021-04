Mathematik ist eine exakte Wissenschaft, deren Ergebnisse nur schwer in Zweifel gezogen werden können. Und die Mathematik sagt: Mache ich eine ausreichend große Menge an Schnelltests in einer Gruppe – beispielsweise der Bevölkerung der Stadt Kaiserslautern – kann ich so erkrankte Personen früh erkennen und die Ausbreitung des Virus eindämmen.

Ein Schnelltest tut nicht weh, ist womöglich ein paar Sekunden lang unangenehm. Aber jeder einzelne Test, der gemacht wird, ist ein kleines Mosaiksteinchen in der Gesamtanstrengung gegen die Pandemie. Und bei dem Kampf ist jeder gefragt. Ausnahmslos. Also: Auf zum Testen!