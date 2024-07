Der gebürtige Dansenberger Kurt Weber (63) führte die SG Leutershausen und den TV Niederwürzbach in die 1. Bundesliga und seinen TuS 04 Dansenberg zweimal in die 2. Liga. Doch nach einem kurzen Ausflug in die 1. Liga lehnte er weitere Angebote ab.

Ob auch er Handball spielen würde, diese Frage stellte sich für den gebürtigen Dansenberger Kurt Weber überhaupt nicht, wie er erzählt: „Das Freizeitangebot war überschaubar,