Nachrichten und die Zeitung entspannt per App lesen – aber wie genau geht das? Und was ist noch alles möglich? Diese Fragen werden in einem kostenlosen Kurs der RHEINPFALZ angeboten.

Dort erfahren Interessierte alles „Rund um die RHEINPFALZ-App und das digitale Lesen der Zeitung“. Erklärt werden die Möglichkeiten und die Nutzung der App. Unter anderem geht es um das Abrufen der Lokalausgaben, das Vergrößern und Anhören von Artikeln sowie um Änderungen, Reklamationen und Prospekte. Der Kurs findet am Dienstag, 5. November, von 10.30 bis 12.30 Uhr in der RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Schachenstraße 1, 66954 Pirmasens statt und am Dienstag, 12. November, von 10 bis 12 Uhr im RHEINPFALZ-Schulungsraum, Spitalstraße 19-21 in Kaiserslautern. Es sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist unter www.rheinpfalz.de/akademie über den Veranstaltungspartner doo GmbH möglich.