Auf die Schulbank: Stärken entdecken und fördern, viele Informationen zu den Berufsmöglichkeiten vermitteln und eine starke Schulgemeinschaft schaffen: Das sind einige der Anliegen der Kurpfalz-Realschule plus. Gelegen im Schulzentrum Süd bietet die Schule ein großzügiges Gelände mit Sportmöglichkeiten, kurzen Wegen zum Handwerk und ein eigenes Schwimmbad.

Derzeit besuchen rund 560 Schülerinnen und Schüler die Kurpfalz-Realschule plus, sie werden von 49 Lehrkräften unterrichtet, schildert Rektorin Dorothea Zink. Hinzu kommen drei Referendare, drei Vertretungskräfte sowie zwei FSJler, die hier ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren und die Schulgemeinschaft unterstützen, ergänzt Andreas Vicinus, zweiter Konrektor.

„Wir wollen die Stärken der Schüler erkennen und fördern“, erklärt Zink ein Schulziel. Die Klassenmesszahl liege bei 25 Kindern. In den fünften und sechsten Klassen, die in der Regel dreizügig sind, erfolge der Unterricht integrativ, das heißt, alle Kinder werden gemeinsam unterrichtet. Eine Besonderheit in der fünften: Dadurch, dass man sich mit der Integrierten Gesamtschule Bertha-von-Suttner ein Schwimmbad teile, hätten die Kinder einen verlässlichen Schwimmunterricht. Als erste Fremdsprache setzt in der fünften Klasse Englisch ein.

Bläserklasse und Fußball-AG

In Klassenstufe fünf und sechs gibt es das Angebot einer Bläserklasse. Zusätzlich zum normalen Unterricht haben Kinder in der Bläserklasse pro Woche zwei Musikstunden zusätzlich sowie die Möglichkeit, ein Blas- oder Schlaginstrument zu lernen. Wer wolle, könne ab der siebten Klasse im großen Schulorchester mitspielen. „Wir veranstalten immer einige Konzerte im Jahr“, schildert Vicinus.

In der fünften und sechsten Klasse gebe es zudem eine Fußballförderung in Form einer Arbeitsgemeinschaft (AG). Als Eliteschule des Fußballs arbeite man eng mit dem FCK zusammen, erzählt Zink. Auch in den höheren Klassen sitze der ein oder andere Spieler, der beim FCK trainiere.

Ab der sechsten Klasse können sich die Kinder für ein Wahlpflichtfach (WPF) entscheiden. Entweder kann dies die französische Sprache sein oder eines von drei weiteren Wahlpflichtfächern: Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik und Naturwissenschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung. In der sechsten Klasse lernten die Kinder jedes dieser Fächer kennen. In der siebten entschieden sie sich für eines, das sie bis Ende der Schulzeit behielten, so Zink.

Wahlpflichtfach und Neigungsfach

Während die Kinder, die Französisch lernen, die Sprache in der Woche vierstündig haben, können die Kinder, die ein anderes WPF belegt haben, in der siebten Klasse noch ein schuleigenes Neigungsfach wählen. Sowohl das WPF als auch das Neigungsfach werden in der Woche zweistündig unterrichtet. Zu den Neigungsfächern gehören unter anderem Musik, Kunst, Sport, MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), das Xpert-Computer-Zertifikat, Streitschlichtung und das Fach Glück. Hier könne jeder seine individuellen Stärken einbringen, so Zink.

Ab Stufe sieben wird nach zwei Bildungsgängen getrennt unterrichtet: Es gibt Klassen, die die Berufsreife nach der neunten Klasse anstreben und diejenigen, die den Abschluss der Sekundarstufe I nach der zehnten Klasse ablegen wollen. Ein Wechsel zwischen den Zweigen sei je nach schulischer Leistung möglich. Nach der zehnten Klasse endet die Schulform der Realschule plus. Abhängig von den Noten, die die Absolventen erzielt haben, können sie in die Oberstufe einer weiterführenden Schule wechseln. Das komme regelmäßig vor, schildert Zink. In den vergangenen Jahren gehe die Tendenz zudem dazu, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler nach der neunten Klasse die zehnte anstrebten.

Berufsorientierung als wichtiger Baustein

Die Berufsorientierung bilde an der Schule einen Schwerpunkt, in den WPFs lernten die Schüler viele mögliche Berufsbilder kennen. In den Klassenstufen acht, neun und zehn werden unter anderem Berufsmessen besucht. In der neunten Klasse stehe in beiden Bildungszweigen ein Praktikum auf dem Lehrplan. Im Berufsreife-Zweig gebe es ab der neunten Klasse zudem einen Praxistag: Einmal in der Woche seien die Schüler nicht an der Schule, sondern besuchten einen Betrieb und arbeiteten dort mit, berichtet Vicinus. Dem gehe in der Regel ein zweiwöchiges Praktikum voraus.

Weiter gebe es eine enge Zusammenarbeit mit der gegenüberliegenden Handwerkskammer, die Schülerinnen und Schüler könnten dort in die Werkstätten hineinschnuppern.

Die Schule biete eine individuelle Förderung, etwa Unterstützung beim Einstieg in den Beruf, Hilfe bei Bewerbungen und der Praktikumssuche. Ein Übergangscoach begleite die Jugendlichen ab der achten Klasse. Dennoch gebe es Jugendliche, die nach der neunten Klasse keinen Abschluss erreichen, so Zink.

Sozialkompetenz fördern

Die Schülerinnen und Schüler werden von drei Schulsozialarbeitern an der Schule begleitet, die sich zwei Stellen teilen und die vom SOS-Kinderdorf unterstützt werden. Sie machen beispielsweise in den Jahrgangsstufen fünf bis sieben ein Sozialkompetenztraining. Wichtig sei es dabei, den Team-Gedanken zu stärken und eine gute Klassengemeinschaft aufzubauen, sagt Zink. Dazu tragen auch regelmäßig Klassenfahrten und vielfältige AG-Angebote bei, etwa die AG Kochen, Musical, Bauernhof oder Trampolin. Besonders sei das Musical, das einmal im Jahr auf die Beine gestellt werde und an dem sich die ganze Schulgemeinschaft beteilige: „Wir machen alles selbst“, berichtet Zink. Beliebt sei der Pausenverkauf, den die Schülerinnen und Schüler selbst organisieren. „Einmal die Woche gibt es einen gesunden Tag“, erzählt Zink.

Die Ganztagsschule in Angebotsform von acht bis 15.55 Uhr und mit Mittagessen werde von etwa 110 Kindern in Anspruch genommen. Im Anschluss gebe es eine Lernzeit, danach AGs oder Förderangebote.

Die digitale Ausstattung an der Schule in Form von Tabletts und Whiteboards sei da: „Der Anfang ist gemacht, es könnte aber gern noch mehr werden“, sagt Zink. Als MINT-freundliche Schule gebe es mehrere Projekte, als nächstes werde ein 3-D-Drucker Einzug halten.

Integration und Miteinander

Eine große Rolle spielte an der Schule die Integration. Über die Hälfte der Schüler habe einen Migrationshintergrund. „Es läuft gut, wir sind eine starke Schulgemeinschaft“, sagt Zink. Sowohl bei der Lehrerschaft als auch bei den Schülerinnen und Schülern eine große Bereitschaft, bei der Integration mitzumachen.

Die Kinder hätten unterschiedliche Voraussetzungen, manche von ihnen hätten noch nie eine Schule besucht oder seien sehr lange auf der Flucht gewesen, schildert Zink. Derzeit besuchten beispielsweise 39 Kinder aus der Ukraine den Unterricht. Die meisten müssten neben der ersten schulischen Fremdsprache Englisch erst noch Deutsch lernen, da sei eine zweite schulische Fremdsprache, die für die Abiturprüfung vorgeschrieben ist, oft eine Hürde. „Bis zur elften Klasse sind manche soweit, dass sie das können“, berichtet Zink. Daher sei es wichtig, dass Kinder in der Oberstufe die zweite schulische Fremdsprache nachholen könnten. „Da ist unser Schulsystem flexibel, das ist gut“, sagt Zink.

