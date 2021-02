Weil ein 56-jähriger Kurierfahrer offenbar vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich sein Lieferwagen am Mittwochnachmittag selbstständig und prallte gegen eine Wand. Wie die Polizei berichtet, verließ der Mann das Auto in der Pferchstraße, um ein Paket auszuliefern. Der Transporter rollte währenddessen rückwärts und stieß an eine Hauswand. Sowohl am Fahrzeug als auch am Haus entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.