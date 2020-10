In der Straße Altes Forsthaus ist in den vergangenen Tagen ein Container aufgebrochen worden. Daraus wurden laut Polizei verschiedene Kupferteile und Kabel gestohlen.

Mitarbeiter der zuständigen Firma hatten den Einbruch am Dienstagmorgen entdeckt. Demnach sind die Unbekannten vermutlich zwischen Montag 15 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, gewaltsam in die Container eingedrungen und haben daraus Teleskopleitern, Kupferkabel und Kupferteile gestohlen. Insgesamt sei durch den Wert der Beute ein Schaden von über 800 Euro entstanden sein. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.