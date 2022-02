Diebe haben ihr Unwesen an der katholischen Kirche Heilig Kreuz und St. Michael in Weilerbach getrieben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, durchtrennten sie am Kirchengebäude mehrere Blitzableiter sowie Fallrohre und ließen die Teile aus Kupfer mitgehen. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde konnten die Tatzeit einschränken: Der Diebstahl ereignete sich demnach zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Telefon 0631 369 2250 oder per E-Mail unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.