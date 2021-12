Zum „Bild des Monats und Treffen mit Freunden“ lädt die Pfalzgalerie am Samstag, 4. Dezember, 15 Uhr ein. Die Führung dreht sich um das Thema „Ein Bild der zeitgenössischen Kunst – Sonderausstellung Finale: Vom Wachsen einer Sammlung“.

Die Sammlungen des Museums wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten durch Ankäufe und Schenkungen grundlegend bereichert. Dank dieser Zuwächse können viele wichtige Strömungen der zeitgenössischen Kunst anhand herausragender Werke vorgestellt werden – und so wird die Bandbreite der künstlerischen Schaffenskraft in der Gegenwart deutlich. Die große Sonderausstellung „Finale – Director’s Cut“ führt nun viele dieser plastischen wie malerischen Arbeiten zu einem vielfältigen Parcours durch das gesamte Museum zusammen. Bei der Veranstaltung mit Kurator Sören Fischer steht nicht ein Bild im Mittelpunkt, sondern eine Auswahl von wichtigen Sammlungsobjekten, die gemeinsam ein Bild der Gegenwartskunst schaffen, das durch die Führung zu entdecken ist. Unser Bild zeigt Sandkörner im mundgeblasenen Glas von Jochem Hendricks aus den Jahren 2013/14. Im Anschluss laden die Freunde des Museums zu Kaffee, Tee und Kuchen ein. Es gilt die 2G-Regel.