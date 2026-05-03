Der KunstRaum Westpfalz feiert 750 Jahre Kaiserslautern – und findet einen Leerstand in den Felsstollen, auf denen die Stadt einst erbaut wurde. Ein Besuch in der Unterwelt.

Im 19. Jahrhundert ermöglichte der Felsenkeller unter der Meisterschule einer Brauerei Kälteschutz für Bier und Eis, im 20. Jahrhundert bot er ihn Menschen zweier Kriege vor Bombenangriffe. Ansonsten hören bestenfalls Touristen jenes Tropfen aus dem Gestein bei eher seltenen Rundgängen. Damit sind auch schon die einzigartigen Besonderheiten für die Ausstellung „Unterirdisch: Licht!“ erwähnt: Stockdunkel, unebener Boden, beengte Wege, 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und ein Ort reich an assoziierbaren Bildern jahrhundertalten Daseins.

Der Aufwand, besonders jener der Elektriker, ist kaum sichtbar, umso mehr das veränderte Ambiente durch Kunstwerke. Dafür lud die Vorsitzende des Vereins KunstRaum Westpfalz, Birgit Weindl, Ingo Bracke, den international bekannten Lichtkünstler als Kurator ein. Er wusste um Künstler seines Studiums an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK Saar) in Saarbrücken mit entsprechenden Exponaten. Weindl pflegt Kontakte zum Institut für Künstlerische Keramik und Glas (IKKG) in Höhr-Grenzhausen als größtes Ausbildungs- und Forschungszentrum für Keramik in Europa.

14 Kunstschaffende

So gelingt hier ein unterirdisches Wiedersehen mit einigen Namen, die bereits im regionalen Raum zu sehen waren. In alphabetischer Reihenfolge gehören dazu Ingo Bracke, Marion Cziba, Mike Day, Frauke Eckhardt, Renate Gross, Katharina Hamp & Dirk Dullmaier, Isabelle Kirsch, Nane Neu, Judith Röder, Klaudia Stoll, Natalie Veken, Sibylle Wagner und Sojeong You.

Was es angesichts dieser 18 Positionen zwischen kantigem Gestein, farbigem Leuchten und umher tanzendem Taschenlampenschein, begleitet von Klangrhythmen gurgelnder Tiefen bis hin zu zirpenden Melodien, alles zu sehen gibt, ist überraschend abwechslungsreich. Zumal die Kunstwerke nur aus feuchtigkeitsresistenten sowie reflektier- beziehungsweise leuchtfähigen Materialien bestehen durften.

An der Felswand

Judith Röder zeigt Landschaftszeichnungen in der Lauterer Unterwelt. Dafür nutzte sie die Technik der Glasgravur, reihte mehrere Platten linear versetzt entlang der Felswand, warf Licht darauf und siehe da: Auf der Wand breiteten sich weich-hügelige, poetisch-sensible Weiten aus. Zum meditativen Duktus fällt Frauke Eckhardt mit Action auf. Ihre Arbeit „SUB“ besteht aus motorisierten Kissen, die an Schnüren in Dauerschleife über dem Kellerboden kreisen. Oftmals fast bis zu den engen Seitenwänden, so dass Besucher oft innehalten für den Moment des Vorbeikommens. Brackes fünf Werke folgen dem Thema Kreuzungen mit Lichtspuren, Sojeong You leiht sich den Begriff „Angstsäule“ aus dem Bergwerksvokabular aus, und das Duo Katharina Hamp/Dirk Dullmeier erinnert an jene Keller aus Vor-Kühlschrank-Zeiten, in denen Nahrung durch Fermentieren oder Einwecken haltbar blieben.

Manche Moment da unten wirken wie eine vierte Dimension: lebensbejahendes Erinnern gemischt mit Neugierde einerseits und klaustrophoben Angstelementen andererseits. Sehr sehenswert.

Info

Ausstellungsbesuch bis 28. Juni nur mit Führung. Rahmenprogramm, Termine und Buchung unter kunstraum-westpfalz.de/licht