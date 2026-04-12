Mit einem „Wandelbild“ will der Künstler Stefan Budian die Nazi-Vergangenheit der eigenen Familie aufarbeiten. Auftakt war auf dem Lauterer Schillerplatz.

Zwischen Fragen und Verstehen: Der Kaiserslauterer Maler Stefan Budian eröffnete auf dem Schillerplatz sein Projekt „Ludwig - Überfall und Überzeugung“. Er will sich damit künstlerisch der NS-Vergangenheit seiner Familie stellen.

Es beginnt oft mit einem unscheinbaren Karton auf dem Dachboden, in dem sich vergilbte Fotografien, zerknitterte Briefe oder ein paar angestaubte Orden befinden. Plötzlich wandelt man auf den Spuren eines Lebens, das lange vor der eigenen Zeit endete und doch in Form solcher Relikte bis heute nachwirkt. Für den Lauterer Maler Stefan Budian sind diese Fundstücke mehr als nur familiäre Hinterlassenschaften. Sie wurden Ausgangspunkt eines Kunstprojekts, das sich einem der sensibelsten Themen deutscher Erinnerungskultur widmet: der NS-Vergangenheit – und seiner familiären Verstrickung darin. Sein Großvater, so viel weiß er heute, war Teil des Systems.

Beliebter Lehrer und überzeugtes NS-Mitglied

Als Budian diese Entdeckung machte, war er gerade von einer Reise aus Polen zurückgekehrt, wo er Recherchen für sein 2024 erschienenes Buch „Im Osten des Westens“ sammelte. Kurz darauf gab ihm seine Mutter einen Feldbericht des Großvaters, der 1939 mit der Wehrmacht beim Angriff auf Polen dabei war und 1940 beim Angriff auf Belgien gefallen ist.

Sein Großvater hieß Ludwig Breining, geboren 1911 in Kaiserslautern, von Beruf Lehrer, bereits vor 1933 Mitglied der NSDAP, später SA-Sturmführer, Soldat und glühender Anhänger des „Führers“, in seiner Lauterer Heimat bekannt für unbedingten Gehorsam und militärischen Eifer. Gerade diese bedingungslose Überzeugung lässt den Enkel nicht los: ,,Er war kein Mitläufer. Er war ein Begeisterter und blieb es bis zu seinem Tod.“

Kein Mitläufer, sondern ...

Im Feldtagebuch, das „meine Mutter nie gelesen hat“, beschreibt der Soldat detailliert den Überfall auf Polen. „Das hat mich bewogen, mich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich musste es für mich und für meine Familie aufarbeiten“, erklärt der Künstler.

Das Projekt „Ludwig - Überfall und Überzeugung“ ist im Kern ein so genanntes Wandelbild: ein Ölgemälde auf Leinwand, das immer wieder übermalt wird. Jede Schicht dokumentiert den Weg Breinings von Kaiserslautern nach Polen. Als Basis für das Gemälde wählte Stefan Budian ein Foto von 1935, das den Großvater an der Spitze eines SA-Aufmarschs vor der Fruchthalle zeigt.

Wo der Großvater marschierte

Dass Budian den ersten Pinselstrich seines Gemäldes genau dort machen musste, wo einst der Großvater einen Nazi-Marsch anführte, ist für ihn selbstverständlich: „Hier hat er sich radikalisiert. Hier wurde er von seinen Mitmenschen als beliebter Idealist gefeiert und später als gefallener Held verehrt. Danach sprach man nicht mehr über ihn, weil man das, was er getan hatte, entsetzlich fand.“

Mit seinem Bild sucht Budian keine einfachen Antworten auf komplexe historische Ereignisse. Stattdessen lässt er eine Textur aus Farben entstehen, in der sich Fragmente der ursprünglichen Fotografie mit abstrakten Formen und Erinnerungen mischen, überlagert von den Reaktionen und Gesprächen der umstehenden Betrachter. Silhouetten sind oft nur angedeutet, Konturen verschwimmen, Farben wirken gebrochen - als ob sich die Vergangenheit gegen eine klare Deutung wehren würde.

Das „Wandelbild“ geht weiter

„Ich möchte nicht beurteilen“, sagt der Maler, „ich möchte verstehen.“ Dieser Satz ist Leitmotiv und Haltung zugleich: ,,Ich habe kein Interesse daran, eine Distanz zu meinem Großvater aufzubauen. Ich möchte nur begreifen, wie ein Mensch zu dem werden konnte, was er dann letztendlich wurde - für meine Begriffe ein Kriegsverbrecher und Mörder.“

Das „Wandelbild“ soll bis zur Fertigstellung an vielen Orten weiter ,,verwandelt“ werden.

Unter anderem will es der Künstler noch in diesem Jahr mit nach Polen nehmen, wo sein Großvater im Namen des NS-Regimes Gräueltaten begangen hat. Jeder Strich wird auf Kamera festgehalten und soll anschließend mit einer Tonspur ergänzt werden. Das fertige Ergebnis und die Arbeitsprozesse dahinter werden voraussichtlich Ende nächsten Jahres auf Stefan Budians Intersetseite veröffentlicht. Eine Ausstellung soll folgen.