Als ob er’s geahnt hätte, der hessische Bildhauer Claus Bury. Seine „Bankhäuser“ hat er vor knapp zwei Jahren auf dem Haselberg bei Queidersbach aufgestellt – und zwar so, dass ihre Abstände den aktuellen Corona-Regeln voll entsprechen würden. So oder so ergeben sich von den steinernen Bänken aus imposante Ausblicke auf die Pfälzer Landschaft – in alle Himmelsrichtungen. Die vierteilige Arbeit mit ihren 60 Tonnen besteht aus dem Sandstein des Picardschen Steinbruchs. Jürgen Picard, Vorsitzender des Vereins Skulpturen Rheinland-Pfalz, hatte seinerzeit den Frankfurter Künstler bei einer Einzelausstellung in der Pfalzgalerie für das Projekt gewinnen können. Wie ein Monument für die Ewigkeit, einer mythischen Stätte gleich, trotzen die „Bankhäuser“ den Unbilden der Zeit. Ein Besuch lohnt sich.