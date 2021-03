Der deutsche „Zero“-Künstler Heinz Mack begeht am 8. Februar seinen 90. Geburtstag. Auch in Kaiserslautern hat die Legende der Nachkriegskunst ihre Spuren hinterlassen.

Bekannt ist Heinz Mack vor allem für seine irisierenden Lichtkunstarbeiten. Sie fanden ihren Auftakt im Wirken der Künstlergruppe „Zero“ ab 1957, die Mack mit Otto Piene gründete und die bis 1966 international für Aufsehen sorgte. Rund um den Globus war die Künstlergruppe und vor allem Mack aktiv: Er installierte seine Arbeiten nicht nur in Museen, sondern auch in unwirtlichen Gegenden – in der Wüste, in der Arktis. Stets ging es ihm dabei zentral um das Thema Licht.

Auch Kaiserslautern hat eine prominente Arbeit des Kunstpioniers: die Kirche St. Theresia im Uni-Wohngebiet. Geplant wurde das Pfarrzentrum vom Kaiserslauterer Architekturbüro Folker Fiebiger, die künstlerische Ausgestaltung lag in Macks Händen. Sein Leitbild für den Kircheninnenraum war das „Himmlische Jerusalem“, das ihn zu einer überaus farbigen Gestaltung animierte.

Blau wie der Himmel

Die Farbe Blau dominiert dabei den Innenraum: Decke, linke Seitenwand und die mit goldenen Sternen versehene Frontseite sind in Blau gehalten. Auch der zentrale Altarraum fällt in seiner blau-grünen Farbigkeit auf. Auf der rechten Seitenwand, Richtung Süden, verwendete Mack wärmere Farben: Gelb wechselt mit Orange und Braun. Die Illumination der Kirche verändert sich im Tagesverlauf je nach Sonneneinstrahlung. Bis hin zum Prospektentwurf der Orgel reicht die Gestaltung des Mönchengladbacher Künstlers.

Dass seine Arbeiten auch in den bedeutenden Kunstinstitutionen der Stadt zu finden sind, liegt nahe. So hat die Pfalzgalerie ein Alu-Relief aus dem Jahr 1967, das beim Betrachten einen erstaunlichen Tiefeneffekt hervorruft, im Bestand. Und auch im Programm der international renommierten Spezialgalerie für Konkrete Kunst von Sigrid Wack findet sich Heinz Mack. Ebenso wenig wie ein zweiter Künstler, der eng mit der „Zero“-Gruppe in Verbindung stand: der saarpfälzische Kunstprofessor Leo Erb. Er war mit seiner Linienkunst schon bei der Eröffnungsausstellung der Gruppe „Zero“ im Jahre 1958 vertreten.