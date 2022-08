Rund 70 Aussteller verkauften am Wochenende allerlei Regionales und Überregionales auf dem Martinshöher Landmarkt. Veranstalter Heinz Laborenz ist mit dem Besucheransturm mehr als zufrieden. Genaue Zahlen kann er zwar nicht sagen, „es waren aber viele Leute da“, freut sich Laborenz. Die meisten Beschicker kamen aus der Pfalz, verkauften Kunsthandwerk, Kleidung, Küchenelektronik aber auch Obst, Sekt, Obstbrände und Co. Zudem gab es ein breites Kinderprogramm: An einem Stand konnten die Kleinen etwa die Herstellung von Seilen lernen, ebenso gab es Kinderschminken, Luftballons, und ein Zauberer lief zwischen den Ständen durch die Gassen. Neben den Ständen wurde zudem Live-Musik gespielt; vom Country-Duo Well Done sowie vom Duo Schlagerherz. Der Landmarkt findet jährlich Ende August in der Martinshöher Ortsmitte statt, wegen der Coronapandemie musste er jedoch zwei Jahre ausfallen.