Kunst neu erleben, ohne vor verschlossenen Galerien und Museen zu stehen: Das passiert gerade vor 50 Vitrinen der Werbefirma Wall in Kaiserslauterns Straßen. Zeitgleich knüpft der Verein Kunst-Raum Westpfalz an seine Ausstellungsreihe hinter Schaufenstern vom Sommer 2020 an: In der Pirmasenser Straße zeigt er die fantastischen Welten einer französischen Künstlerin, die sich Divine Enfant nennt.

Spaziergänge im Freien anstelle von Rundgängen in Räumen: Das ermöglichen Projekte die aktuelle Lauterer Aktion „Kunst bleibt“ oder das Bestücken von Schaufenstern