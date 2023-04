Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in den kommenden Tagen abends, wenn es dunkel geworden ist, in der Trippstadter Straße unterwegs ist, trifft am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) auf ein farbenfrohes und illuminiertes Kunstwerk. Brainpalace, zu Deutsch Gehirnpalast heißt die Installation, die bis einschließlich Dienstagabend zu sehen sein wird.

Hinter dem Projekt stehen Künstler und Wissenschaftler um Tatjana Busch und Hans Trinkaus. Busch ist freischaffende Künstlerin mit einem Schwerpunkt auf Licht- und Soundinstallationen,