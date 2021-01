Jede Menge Kunst gibt’s ab heute in der Stadt. Thomas Brenners Aktion „Kunst bleibt“ hat rund 50 Werke aus Kunst und Kultur in die Werbe-Leuchtkästen der Firma Wall gebracht, die sich unter anderem an den Bushaltestellen finden.

Wie schon vor rund zehn Jahren bei einem ähnlichen Projekt mit der Künstlerwerkgemeinschaft, hat die Werbefirma Wall ihre Leuchtkästen nun wieder für Kunst zur Verfügung gestellt. So kann man gerade jetzt, in der recht kunst- und kulturlosen pandemischen Zeit, gemütlich durch die Stadt schlendern und die Arbeiten von Malern, Bildhauern, Schriftstellern, Musikern und anderen Kunstschaffenden unter freiem Himmel und somit ganz coronagerecht betrachten. In einigen der Leuchtkästen finden sich auch QR-Codes, die zu Tanztheater- und Musikstücken oder zu Lesungen führen.

Bürgermeisterin Beate Kimmel meint dazu: „Das Projekt zeigt einmal mehr den Reichtum und die Vielfalt der Kaiserslauterer Szene“. Und der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder nennt Kultur ein „Lebensmittel“, das hier auf gewisse Weise Licht in diese dunkle Zeit bringe. Also: Augen auf beim Gang durch die Stadt! Da ist jede Menge zu entdecken!