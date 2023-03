Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Still geworden war es zuletzt um den künstlerischen Austausch zwischen Kaiserslautern und seiner Partnerstadt Columbia in den USA. Doch jetzt gibt es neue Impulse. Ein sichtbares Zeichen des über die hiesige Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) gepflegten Kontakts ist nun in den USA enthüllt worden.

Es sah so aus, als ob dem künstlerischen Austausch der KWG-Mitglieder mit Künstlern der US-amerikanischen Partnerstadt Columbia durch die Pandemie und den Tod des amerikanischen Galeristen